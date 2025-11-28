Almassora inaugura una Fira de Sant Andreu que convierte la Vila en un escenario medieval

Almassora ha inaugurado este viernes una nueva edición de la Fira de Sant Andreu, uno de los eventos culturales más emblemáticos del municipio, que durante todo el fin de semana llenará la Vila de música, artesanía, historia y actividades para todas las edades.

La alcaldesa, María Tormo, junto al concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, y miembros de la corporación municipal, han recorrido las calles engalanadas, saludando a artesanos, asociaciones y participantes que durante tres días ofrecerán un programa con cerca de 80 propuestas culturales, lúdicas y gastronómicas.

Otra foto de la inauguración. / Mediterráneo

“La Fira de Sant Andreu es mucho más que una feria medieval, ya que es un encuentro con nuestras raíces, un espacio donde celebramos quiénes somos y de dónde venimos. Esta feria nos permite redescubrir nuestro patrimonio, dinamizar nuestras calles y proyectar Almassora como un municipio acogedor y orgulloso de su historia”, ha destacado la alcaldesa, quien ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana lleno de cultura y tradición.

Por su parte, el concejal de Cultura ha destacado la amplia programación diversa y de calidad, con espacios infantiles, demostraciones de oficios, espectáculos itinerantes y una amplia zona de artesanía y gastronomía.

Foto de familia de las autoridades. / Mediterráneo

La feria ofrece los siguientes atractivos:

-Zona de restauración y tabernas.

-Puestos de artesanía y productos tradicionales.

-Cerca de 80 actividades, entre cuentacuentos, pasacalles musicales y de danza, exhibiciones de aves exóticas y animales de granja.

-Seres fantásticos que recorrerán las calles sorprendiendo al público.

-Demostraciones de oficios como Rakú, cerámica artesanal, destilación y creación de cencerros y botas.

-Espacio infantil con noria, tiovivo, ludoteca y talleres creativos.

-Tetería medieval para el descanso de los visitantes.

Visitas y talleres medievales en el Museo Municipal

Además de todas estas actividades, también hay una programación especial, con motivo de la Fira de Sant Andreu, en el Museo Arqueológico del Torrelló, que permitirá a los visitantes descubrir el pasado del municipio de una manera divulgativa, accesible y pensada para todas las edades.

El museo, ubicado en la calle Sant Vicent, 47, permanecerá abierto con actividades gratuitas todo el fin de semana. La programación ha comenzado este viernes con una visita guiada que permitirá conocer el valor patrimonial del yacimiento del Torrelló y algunas de las piezas más representativas de la colección municipal.

El fin de semana estará dedicado especialmente al público infantil con sesiones que combinan visitas guiadas y talleres medievales, orientados a acercar la historia y los oficios tradicionales de una forma práctica y entretenida. El horario del sábado es a las 12.00, a las 18.00 y a las 19.30 horas, mientras que el domingo será a las 11.00 y a las 12.30 horas.

Toda la información y programación respecto a la Fira de Sant Andreu puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.almassora.es/ca/articulos/fira-sant-andreu-Almassora