Habrá cerca de 80 actividades
Almassora inicia este viernes su particular regreso a la Edad Media con la Fira de Sant Andreu: toda la programación
El mercado medieval abrirá sus puertas a partir de las 18.00 horas
Almassora viajará al pasado este fin de semana con la celebración de la Fira de Sant Andreu, que arranca este viernes a las 18.00 horas con la apertura del gran mercado medieval en la Vila. Hasta el domingo, las calles se llenarán de historia, tradición y casi 80 actividades que combinarán artesanía, gastronomía y espectáculos para todas las edades.
El mercado contará con una amplia zona de restauración y tabernas, además de numerosos puestos de artesanía y productos procedentes de distintos puntos de España, seleccionados para ofrecer una experiencia de calidad. La programación incluirá cuentacuentos infantiles, pasacalles musicales y de danza, exhibiciones de aves exóticas y animales de granja, junto a la presencia de seres fantásticos que aportarán un toque mágico al ambiente medieval.
Uno de los grandes atractivos serán las demostraciones de oficios tradicionales, como la técnica japonesa Rakú, la pintura artesanal sobre cerámica, la destilación con alambique, o la elaboración de resina, cencerros y trillos. Estas muestras permitirán al público descubrir métodos ancestrales conservados a lo largo del tiempo.
Los más pequeños dispondrán de un gran rincón infantil con tiovivo, noria, ludoteca, juegos de ingenio y talleres creativos. Además, la feria ofrecerá una acogedora tetería pensada para el descanso, donde degustar infusiones y dulces típicos.
Actos del viernes
- 18.00 h · Apertura del mercado
- 18.15 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 18.30 h · Gran inauguración
- 18.45 h · Granja · Paseo de ocas
- 19.00 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 19.15 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 19.30 h · Visita guiada para adultos · Museo del Torrelló
- 19.45 h · Cuentacuentos · La cueva de los dragones
- 20.00 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 20.15 h · Charla explicativa · Los Cátaros
- 20.30 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 21.00 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 21.30 h · Espectáculo nocturno · The Dragons
- 22.00 h · Oficios · Elaboración de cencerros
- 22.15 h · Pasacalles fantástico · Éssers
- 22.30 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig
- 23.00 h · Cierre del mercado
Actos del sábado
- 10.30 h · Apertura del mercado
- 10.45 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 11.00 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 11.15 h · Cuentacuentos · Cuentos de brujas
- 11.30 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 11.45 h · Charla explicativa · Los Cátaros
- 12.00 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)
- 12.15 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 12.30 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 13.00 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig
- 13.15 h · Oficios · Elaboración de botas
- 13.30 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 14.00 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 17.00 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 17.15 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 17.30 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig
- 18.00 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)
- 18.30 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 18.45 h · Cuentacuentos · El barco de las vikingas
- 19.00 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 19.15 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 19.30 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)
- 19.45 h · Charla explicativa · Los Cátaros
- 20.00 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 20.15 h · Cuentacuentos · La cueva de los dragones
- 20.30 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 21.00 h · Oficios · Elaboración de resina
- 21.30 h · Espectáculo nocturno · The Dragons
- 22.00 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig
- 22.30 h · Pasacalles fantástico · Éssers
- 23.00 h · Cierre del mercado
Actos del domingo
- 10.30 h · Apertura del mercado
- 10.45 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 11.00 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)
- 11.15 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 11.30 h · Cuentacuentos · El barco de las vikingas
- 11.45 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 12.00 h · Charla explicativa · Los Cátaros
- 12.15 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 12.30 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)
- 13.00 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig
- 13.15 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 13.30 h · Oficios · Elaboración de trillos
- 13.45 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 14.00 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 17.00 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 17.15 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig
- 17.30 h · Granja ·Paseo de animales de granja
- 18.00 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 18.30 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 18.45 h · Cuentacuentos · La cueva de los dragones
- 19.00 h · Granja · Paseo de animales de granja
- 19.15 h · Charla explicativa · Los Cátaros
- 19.30 h · Oficios · Destilación alambique
- 19.45 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo
- 20.00 h · Cuentacuentos · Cuentos de brujas
- 20.30 h · Pasacalles musical · Gemedol
- 21.00 h · Espectáculo nocturno · The Dragons
- 21.15 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig
- 21.30 h · Pasacalles fantástico · Éssers
- 22.00 h · Clausura del mercado
- Castelló 'estrena' una nueva tienda en su centro urbano
- Así puedes asegurarte de que tienes los siete tickets para rebajar la tasa de la basura a la mitad en Castelló
- Guía Michelin 2026: Castellón suma dos nuevos restaurantes con estrella
- La casa más iluminada de Benicàssim: un decorado de Navidad digno de película
- Obras en Correos en Castelló: así será el nuevo edificio
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- El PSPV avisa de que Vinaròs podría perder las subvenciones de las obras de dos calles por incumplimiento de los plazos
- Andrea, una castellonense en Irlanda como profesora: 'Muchos ganan más aquí en una guardería que en España en un instituto