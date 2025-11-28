Almassora inicia este viernes su particular regreso a la Edad Media con la Fira de Sant Andreu: toda la programación

Almassora viajará al pasado este fin de semana con la celebración de la Fira de Sant Andreu, que arranca este viernes a las 18.00 horas con la apertura del gran mercado medieval en la Vila. Hasta el domingo, las calles se llenarán de historia, tradición y casi 80 actividades que combinarán artesanía, gastronomía y espectáculos para todas las edades.

El mercado contará con una amplia zona de restauración y tabernas, además de numerosos puestos de artesanía y productos procedentes de distintos puntos de España, seleccionados para ofrecer una experiencia de calidad. La programación incluirá cuentacuentos infantiles, pasacalles musicales y de danza, exhibiciones de aves exóticas y animales de granja, junto a la presencia de seres fantásticos que aportarán un toque mágico al ambiente medieval.

Galería de fotos de la Fira de Sant Andreu de Almassora / Toni Losas

Uno de los grandes atractivos serán las demostraciones de oficios tradicionales, como la técnica japonesa Rakú, la pintura artesanal sobre cerámica, la destilación con alambique, o la elaboración de resina, cencerros y trillos. Estas muestras permitirán al público descubrir métodos ancestrales conservados a lo largo del tiempo.

Los más pequeños dispondrán de un gran rincón infantil con tiovivo, noria, ludoteca, juegos de ingenio y talleres creativos. Además, la feria ofrecerá una acogedora tetería pensada para el descanso, donde degustar infusiones y dulces típicos.

Actos del viernes 18.00 h · Apertura del mercado

· Apertura del mercado 18.15 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · 18.30 h · Gran inauguración

· Gran inauguración 18.45 h · Granja · Paseo de ocas

· Granja · Paseo de ocas 19.00 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo

· Aves rapaces · Exhibición y vuelo 19.15 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · 19.30 h · Visita guiada para adultos · Museo del Torrelló

· Visita guiada para adultos · Museo del Torrelló 19.45 h · Cuentacuentos · La cueva de los dragones

· Cuentacuentos · 20.00 h · Granja · Paseo de animales de granja

· Granja · Paseo de animales de granja 20.15 h · Charla explicativa · Los Cátaros

· Charla explicativa · 20.30 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · 21.00 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo

· Aves rapaces · Exhibición y vuelo 21.30 h · Espectáculo nocturno · The Dragons

· Espectáculo nocturno · 22.00 h · Oficios · Elaboración de cencerros

· Oficios · Elaboración de cencerros 22.15 h · Pasacalles fantástico · Éssers

· Pasacalles fantástico · 22.30 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig

· Pasacalles danza · Ivana Michlig 23.00 h · Cierre del mercado

Actos del sábado 10.30 h · Apertura del mercado

· Apertura del mercado 10.45 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · Gemedol 11.00 h · Granja · Paseo de animales de granja

· Granja · Paseo de animales de granja 11.15 h · Cuentacuentos · Cuentos de brujas

· Cuentacuentos · Cuentos de brujas 11.30 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo

· Aves rapaces · Exhibición y vuelo 11.45 h · Charla explicativa · Los Cátaros

· Charla explicativa · Los Cátaros 12.00 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)

· Visita guiada adultos y talleres (6–12 años) 12.15 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · Gemedol 12.30 h · Granja · Paseo de animales de granja

· Granja · Paseo de animales de granja 13.00 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig

· Pasacalles danza · Ivana Michlig 13.15 h · Oficios · Elaboración de botas

· Oficios · Elaboración de botas 13.30 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo

· Aves rapaces · Exhibición y vuelo 14.00 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · Gemedol 17.00 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · 17.15 h · Granja · Paseo de animales de granja

· Granja · Paseo de animales de granja 17.30 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig

· Pasacalles danza · Ivana Michlig 18.00 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)

· Visita guiada adultos y talleres (6–12 años) 18.30 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo

· Aves rapaces · Exhibición y vuelo 18.45 h · Cuentacuentos · El barco de las vikingas

· Cuentacuentos · 19.00 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · Gemedol 19.15 h · Granja · Paseo de animales de granja

· Granja · Paseo de animales de granja 19.30 h · Visita guiada adultos y talleres (6–12 años)

· Visita guiada adultos y talleres (6–12 años) 19.45 h · Charla explicativa · Los Cátaros

· Charla explicativa · 20.00 h · Aves rapaces · Exhibición y vuelo

· Aves rapaces · Exhibición y vuelo 20.15 h · Cuentacuentos · La cueva de los dragones

· Cuentacuentos · 20.30 h · Pasacalles musical · Gemedol

· Pasacalles musical · 21.00 h · Oficios · Elaboración de resina

· Oficios · Elaboración de resina 21.30 h · Espectáculo nocturno · The Dragons

· Espectáculo nocturno · 22.00 h · Pasacalles danza · Ivana Michlig

· Pasacalles danza · Ivana Michlig 22.30 h · Pasacalles fantástico · Éssers

· Pasacalles fantástico · 23.00 h · Cierre del mercado