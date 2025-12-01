Benicàssim despliega su Navidad más familiar: todos los actos

La programación navideña de Benicàssim arranca este año con un fuerte acento familiar y un protagonista destacado: el musical Un genio muy genial, que subirá al escenario el domingo 21 de diciembre a las 18.30 horas. La propuesta, pensada para atraer tanto a niños como a adultos, encabeza una agenda que mantiene vivo el espíritu festivo hasta la llegada de los Reyes Magos.

El inicio oficial de la Navidad tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en la plaza de Les Corts Valencianes con el encendido de luces y la inauguración del árbol artesanal creado por la Asociación de Amas de Casa Santa Àgueda. La tarde comenzará a las 17.30 horas con la función de títeres La verdadera historia de la Navidad, acompañada de animación infantil, música y una chocolatada para todas las familias.

La actividad continuará a lo largo de todo el mes, con propuestas accesibles desde la agenda municipal (agenda.benicassim.es). El belén del Ayuntamiento abrirá sus puertas el 14 de diciembre, coincidiendo con la celebración del XXXV Mercadillo Solidario Grup Viure frente a la iglesia de la calle Santo Tomás. La llegada de Papá Noel está prevista para el 19 de diciembre a las 17.00 horas, en la plaza de la Constitución, donde recibirá las cartas de los más pequeños en una tarde con talleres organizados por el Casal Jove. Un día después, el Teatre Francesc Tàrrega acogerá el concierto de Navidad de la Unión Musical Santa Cecilia.

Recta final del año

La tradicional San Silvestre regresará el 27 de diciembre con dos modalidades: infantil a las 18.00 horas y adulta a las 19.30 horas, en una cita deportiva convertida ya en un clásico del calendario local. Benicàssim despedirá el año el 31 de diciembre con una fiesta infantil a las 11.00 horas en la Carpa de Navidad, mientras que las campanadas que darán la bienvenida a 2026 se celebrarán frente a la iglesia de Santo Tomás de Villanueva. Después, la Carpa de Navidad vibrará con la orquesta The Luxe.

El Cartero Real visitará la ciudad el 2 de enero a las 17.00 horas en la plaza de la Constitución para recoger las cartas de los niños y niñas del municipio. La programación culminará el 5 de enero con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a la parroquia de Santo Tomás de Villanueva a las 17.00 horas.

Tras la adoración al Niño Jesús, la cabalgata partirá desde la calle Santo Tomás, en su cruce con Desierto de las Palmas, y finalizará en la Carpa de Navidad, donde los pequeños podrán saludar a los Reyes antes de la actuación de la orquesta The Luxe XXL, que cerrará la gran noche del Roscón.