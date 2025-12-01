Programación de la Festa de la Carxofa 2026 en Benicarló: fechas y actos

Benicarló ya tiene a punto la programación de la Festa de la Carxofa 2026, el acontecimiento gastronómico por excelencia que pone en valor el producto estrella de la huerta benicarlanda: la alcachofa con Denominación de Origen Protegida.

La edición de este año llega con más actividades y con un incremento notable de la participación de los establecimientos locales, que serán un total de 29, superando así las cifras de los años anteriores.

La demostración del pincho para abrir boca

Las actividades empezarán el 8 de enero con la demostración del pincho, y a partir del 9 de enero y hasta el día 25 se celebrarán las tradicionales jornadas del pincho. El 12 de enero tendrá lugar el concurso del pincho, mientras que el 23 de enero se celebrará la cena de gala.

El fin de semana del 24 y 25 de enero Benicarló acogerá el mercado gastronómico y el mercado de productos gastronómicos y de proximidad.

Paralelamente, las jornadas gastronómicas se extenderán del 25 de enero al 1 de marzo y, en el mes de febrero, el día 21 llegará la multitudinaria torrà popular. Finalmente, el 27 y 28 de febrero se celebrará el primer congreso nacional de la alcachofa, organizado por la DOP Alcachofa de Benicarló.

Cartel con todas las fechas. / Mediterráneo

El mercado gastronómico tendrá 15 expositores

Este año, el mercado gastronómico volverá a contar con 15 estands que ofrecerán degustaciones y propuestas culinarias variadas. Además, habrá actuaciones musicales, sesiones de deejays, juegos y talleres infantiles, y el Centro Integrado Público de Formación Profesional Els Terrers participará con dos showcookings.

El mercado gastronómico se situará en el paseo de Ferreres Bretó y la plaza de Sant Bartomeu, mientras que el mercado de productos gastronómicos y de proximidad estará ubicado en la plaza de la Constitución, igual que en las dos ediciones anteriores.

"Uno de los escaparates gastronómicos más importantes"

La concejala de Turismo, Inma Calvet, ha destacado que «la Festa de la Carxofa es uno de los escaparates gastronómicos más importantes de nuestro territorio y un motor de promoción que crece año tras año gracias a la implicación de los establecimientos, la DOP y toda la ciudadanía». Calvet ha subrayado que «este año presentamos una programación muy completa, pensada para disfrutarla en familia, descubrir nuevos sabores y reivindicar la calidad excepcional de nuestra alcachofa».

La concejala remarcado que «la Festa de la Carxofa no es sólo gastronomía; es identidad, tradición y un homenaje a toda la gente que hace posible que la alcachofa de Benicarló sea un producto único».