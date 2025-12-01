Programación de Navidad en Burriana: Papá Noel desfilará por las calles en un gran trineo iluminado

Burriana ha dado a conocer este lunes su programación de Navidad dentro de la campaña Viu el Nadal a Burriana. El objetivo es llenar el municipio de espíritu festivo desde principios de diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos, ofreciendo propuestas culturales, deportivas e infantiles dirigidas a todos los públicos.

La ciudad que a partir del 6 de diciembre se encontrará plenamente iluminada, creará un ambiente mágico que se complementa con la campaña de apoyo al comercio local, cuyos escaparates se visten con detalles navideños para amenizar las compras de los vecinos.

Belén de Playmobil

La agenda de actividades comienza oficialmente el próximo viernes, 5 de diciembre, con la inauguración del belén temático “Universo Playmobil” en el CMC La Mercé (19.00 h).

La sexta edición de esta fantástica exposición que ha tenido una gran acogida por parte de vecinos y visitantes de municipios de alrededor, año tras año, permanecerá abierta al público hasta el 6 de enero y contará con alrededor de 40.000 piezas.

Así es la exposición con más de 25.000 piezas de Playmobil de Burriana / Isabel Calpe

Encendido del árbol

A esta primera cita le sigue, al día siguiente, el sábado 6 de diciembre, a las 18:30, el tradicional y solemne encendido del árbol de Navidad en el Pla. Este evento cobra una relevancia especial, ya que el consistorio municipal ha renovado el ejemplar de grandes dimensiones para destacar este epicentro comercial de la ciudad como nunca antes.

Además, este momento marcará el encendido completo del alumbrado navideño en toda la localidad, que incluye tanto la iluminación decorativa de las calles y los edificios municipales, como las numerosas figuras festivas instaladas en los diferentes barrios de Burriana.

Fira del Comerç de Nadal

Durante el propio 6 de diciembre, abrirá sus puertas la Fira del Comerç de Nadal 2025 con un total de 25 estands y que se inaugurará oficialmente el sábado 6 de diciembre a las 12.30 horas con una espectacular batucada y continuará a las 18.30 con la actuación de la escuela de danza Luisa Piquer y numerosas actividades hasta el 8 de diciembre.

Más adelante, tendrá lugar la inauguración del tradicional Belén de Sant Blai en su iglesia, concretamente, el viernes 12 a las 18.00 horas, donde como cada año, muchos son los ciudadanos que se acercan a sus inmediaciones para observar la belleza de sus figuras y de la creación, que una vez más, ha recaído en las manos de José Luis Ribes y su familia.

Como iniciativas solidarias, destacan la campaña del kilo, para la recogida de alimentos para las familias más vulnerables el día 13 de diciembre, así como las actividades organizadas por FISAT en las que colaboran entidades sociales que estarán el 18 de diciembre en la Bosca.

Conciertos y espectáculos

El calendario cultural destaca por los conciertos y espectáculos en el Teatre Payà. El sábado 13 acogerá la representación de “El Cascanueces” a cargo de International Ballet Company (20:00h), una cita clásica de la Navidad. La música será protagonista durante varias jornadas con el Festival de Nadal del CMA (jueves 11), el festival benéfico de Manos Unidas (domingo 14), el Concert de Nadales del Centro Aragonés (miércoles 17), y los diversos conciertos ofrecidos por la Agrupació Filharmònica Burrianenca (AFB) los días 20, 21 y 28 de diciembre con sus bandas Simfònica, Jove y Orquestra Simfònica, respectivamente.

La Coral Borrianenca ofrecerá su concierto de Navidad el viernes 26 en el CMC La Mercé, así como el tributo de K-POP el día 26 en teatro Payà.

En el ámbito del cine, el día 20 de diciembre se proyectará “La Navidad en sus manos” en el Auditorio Juan Varea, una oportunidad única para disfrutar de películas dirigidas al público infantil.

Llegada de Papá Noel

Como gran novedad, uno de los momentos más esperados por las familias será la espectacular llegada de Papá Noel a Burriana el martes 23 de diciembre a las 18.00 horas. Santa Claus desfilará por la ciudad en su gran trineo iluminado, acompañado de sus elfos y personajes navideños, culminando la fiesta con una actuación musical infantil en el Centre Municipal de Cultura la Mercé.

El día 27 de diciembre, el Chambelán de los Reyes Magos permanecerá durante varias horas por la mañana en el Ayuntamiento de la ciudad para recoger los últimos deseos plasmados en las cartas de los niños y niñas de Burriana que harán llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar, donde los más pequeños podrán recibir dulces y caramelos como primer obsequio. De la misma forma el emisario también acudirá el día 20 a la iglesia del Puerto y el día 29 al Burisplay, que estará desde el 27 al propio 29 de diciembre.

San Silvestre

Sin duda, el cierre deportivo y festivo del año lo marcará la popular carrera de San Silvestre el domingo 28 de diciembre. La jornada comenzará a las 11.00 horas con la carrera absoluta de 5 kilómetros, seguida por las carreras infantiles a las 12.00. El evento, que anima a los participantes a correr disfrazados, contará con premios para los mejores disfraces individuales y de grupo, además de animación con charanga y la actuación de Rumbología con juegos infantiles.

Este popular evento, fue recuperado el año anterior, tras más de diez años sin celebrarse y promete ser una de las citas más importantes para las familias y amigos burrianenses del mes de diciembre. Durante la misma jornada, está prevista también, la actuación de hipnosis con Jeff Toussaint el domingo 28 en el Teatre Payà.

Fin de año

El 31 de diciembre, Burriana vivirá la tercera edición de la Nochevieja Infantil en la plaza Mayor con risas y diversión garantizadas en una jornada pensada para los más pequeños. Este evento para las familias, contará con animación, música y actividades adaptadas, fomentando valores locales y saludables con el reparto de bolsitas con gajos de Nuleta para las campanadas.

La versión adulta de fin de año, comenzará por la tarde, con la actuación de la orquesta Top Zero en el Fallero y después de media noche con la actuación de Djs.

Para continuar con la extensa programación, el día 3 de enero por la mañana tendrá lugar el taller de roscones en el Mercado Municipal, donde los más pequeños podrán ejercitar su creatividad con este tradicional dulce, que acerca la historia de este inmueble y sus tiendas a las próximas generaciones.

Reyes Magos

Este año, Sus Majestades de Oriente llegarán a las 16.00 horas a los Poblados Marítimos en barco, donde serán recibidos con gran entusiasmo por los más pequeños, para que posteriormente, comience la cabalgata a las 18.00 horas desde el almacén de Vía Pública que recorrerá las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Plaza Mayor.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado la variedad de la programación donde hemos diseñado una agenda con planes para todos los públicos y pensando en las familias. “Desde la emotividad de los conciertos de villancicos y la magia de los belenes, hasta la alegría de la llegada de Papá Noel y la diversión de la San Silvestre” ha explicado Boix, quien ha invitado “no solo a los vecinos sino también a los visitantes de municipios de alrededor a vivir y disfrutar intensamente el 'Nadal' en nuestra ciudad, aprovechando también la calidad y gran oferta de nuestro comercio local, que se ha volcado en ambientar cada rincón con magia y detalles navideños".