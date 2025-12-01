Vinaròs premia al mejor talento joven en cortometrajes

Una de las actividades culturales más reconocidas de Vinaròs es el festival internacional de cortometrajes Agustí Comes, que cada año proyecta y premia las obras más interesantes del audiovisual en este formato. Además, cuenta con piezas paralelas, como el premio Curts al Curs, que pretende estimular la creación entre los futuros profesionales del cine. Una convocatoria en la que se ha presentado un total de 21 obras en formato breve.

El premio en esta edición ha recaído en Back to My History (Volviendo a mi historia), realizado por alumnos de sexto de la escuela Piaget de Barcelona. El corto finalista ha sido Out of Step (Fuera de paso), dirigido por Carlos Ortega, donde Cristina, una joven bailarina, se traslada a San Francisco para unirse a una prestigiosa compañía de danza.

Ceremonia y premios

Los dos cortometrajes se proyectaron en la ceremonia de entrega de premios, celebrada en las instalaciones de la Fundació Caixa Vinaròs. El galardón tiene una dotación de 300 euros, y lo entregó la presidenta de la fundación, Josefa Gondomar.