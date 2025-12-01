Vinaròs premia al mejor talento joven en cortometrajes
La iniciativa forma parte de las actividades del festival internacional Agustí Comes
Una de las actividades culturales más reconocidas de Vinaròs es el festival internacional de cortometrajes Agustí Comes, que cada año proyecta y premia las obras más interesantes del audiovisual en este formato. Además, cuenta con piezas paralelas, como el premio Curts al Curs, que pretende estimular la creación entre los futuros profesionales del cine. Una convocatoria en la que se ha presentado un total de 21 obras en formato breve.
El premio en esta edición ha recaído en Back to My History (Volviendo a mi historia), realizado por alumnos de sexto de la escuela Piaget de Barcelona. El corto finalista ha sido Out of Step (Fuera de paso), dirigido por Carlos Ortega, donde Cristina, una joven bailarina, se traslada a San Francisco para unirse a una prestigiosa compañía de danza.
Ceremonia y premios
Los dos cortometrajes se proyectaron en la ceremonia de entrega de premios, celebrada en las instalaciones de la Fundació Caixa Vinaròs. El galardón tiene una dotación de 300 euros, y lo entregó la presidenta de la fundación, Josefa Gondomar.
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- Fallece Lázaro Selma Roca, “Líster”, fundador de la mítica discoteca Pirámide
- Pedra a pedra: la construcción que los niños de un pueblo de Castellón han convertido en historia
- ¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo
- Preocupación en Benicàssim: suspendida la búsqueda de una mujer desaparecida en el mar
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- ¿Cuánto cuesta comer en los dos nuevos restaurantes con estrella Michelin de Castellón?