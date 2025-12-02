Un festival de música se consolida en la provincia y prepara su tercera edición
A modo de aperitivo, el 6 de diciembre habrá actuaciones musicales durante nueve horas
Los festivales musicales son una de las actividades más representativas del verano en Castellón. A la presencia veterana de algunas iniciativas se unen otros eventos más recientes, que aportan diversidad a este panorama, y que se realizan en otros momentos del año. Algunos de ellos ya muestran signos de consolidación, como uno que anuncia su tercera edición.
Es el caso del Eccleptic de Vinaròs, que después de dos convocatorias, este viernes anunciará parte del cartel de artistas que actuarán. Además, se podrán comprar los abonos para un festival que será del 15 al 17 de mayo de 2026.
Avance del festival
Para abrir boca, el 6 de diciembre se hará un festival en formato de un día, que comenzará a las 18.00 horas y terminará sobre las 15.00 horas. "Serán 9 horas de música de primer nivel en la Sala Frenesí de Vinaròs", detallan desde la organización.
El cartel para este día está formado por La Milagrosa, banda madrileña que ya se encuentra en los carteles de los principales festivales, y que el pasado año estuvo en el FIB. También acudirá Palo Domado, que recientemente ha ganado el concurso Indie Cool, y que presenta su tercer disco de estudio.
Artistas confirmados
Otro de los participantes es Maadraassoo, que cumple sus 25 años pinchando música, en sitios como la prestigiosa sala Razzmatazz de Barcelona. Completan el cartel los dj’s Michel Senar, IPE, o Anbeat bnb Sonkil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un poblado de Castellón abandonado durante casi 40 años renace como modelo de turismo rural
- Tragedia en Vila-real: Fallece una niña de 12 años en la piscina del centro de tecnificación deportiva
- Desarticulan en Castellón la primera célula terrorista vinculada al grupo neonazi The Base
- El misterio de la mujer desaparecida en Benicàssim: 'Se dejó la ropa en la arena, pero no había llaves ni móvil
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- 233 puestos y miles de visitantes: la Fira de Santa Caterina de Vila-real rompe récords
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- La Fira de Santa Caterina de Vila-real, en imágenes