El Grinch se colará esta Navidad en la Casa de Papá Noel de Nules

Nules ofrecerá desde este jueves hasta el lunes 5 de enero una variada programación de Navidad con actos y actividades dirigidos a todos los públicos, y de manera especial a los más pequeños de la población.

De hecho, la programación cuenta con diferentes conciertos de música, exposiciones, actividades deportivas como la San Silvestre, con el tradicional “Nadal a la Plaça” con diferentes atracciones y talleres infantiles, o con discomóviles.

La agenda incluye novedades importantes como es la exposición de Playmobil, que se podrá visitar en el Museo de Historia Vicent Felip Sempere desde el 5 de diciembre hasta el próximo 4 de enero con entrada gratuita.

Asimismo, otra exposición que se inaugurará esta semana es la muestra de pintura “La pintura tiene una vida propia” de Vicente López, que permanecerá abierta en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó hasta el 13 de diciembre.

Conciertos navideños

La música también forma parte de esta programación con los conciertos navideños a cargo de las corales San Bartolomé y Grup de Veus Cor CEAM, de la Banda Artística Nulense, y de la Orquesta Laudística Daniel Fortea. Por su parte, la Escuela de Ballet y Danza Artística Nulense protagonizará una representación de ballet navideño, y habrá, además, una master class de zumba a beneficio de la Asociación de personas con diversidad funcional de Nules-la Vilavella (SENTIM).

Los niños y niñas podrán disfrutar de la tradicional feria “Nadal a la Plaça” que estará instalada en la Plaza Mayor los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre con castillos hinchables y talleres. Además, de otras actividades como “Un Nadal Màgic” con un taller de galletas navideñas; o “Nadals Màgics” a cargo del mago Maglaguer. También se celebrarán la Escola de Nadal y Nadal Jove con una programación propia.

Casa de Papá Noel

También han programado diferentes actividades para dinamizar las compras en el comercio local durante este periodo. En este sentido, se podrá visitar también este año la Casa de Papá Noel en el edificio Natiu que como novedad incorpora el Rincón de Grinch. Para conseguir la entrada, hay que hacer una compra mínima de 10 euros en los comercios locales.

Otro detalle de la Casa de Papá Noel del año pasado en Nules. / Mediterráneo

En otro orden de cosas, la población marítima contará, un año más, con los actos enmarcados en “Nadal a la mar”, con el taller l’Arbre dels Desitjos, concierto de villancicos a cargo de la Fusa Confusa o el encendido de luces y chocolatada.

También el público joven podrá disfrutar de diferents discomóviles en Nochebuena y Roscón de Reyes; habrá también tardeo con Efrain y los Piratas en el local La Atrevida en Nochebuena, y en Nochevieja DJs Remember y actuación de la orquesta Fénix.

Tanto Nules como Mascarell y la playa recibirán también la visita del Paje Real los días previos al día de la Cabalgata de Reyes que se celebrará el 5 de enero.

Desde el Ayuntamiento de Nules se señala que “el vecindario de Nules contará estas fiestas con una programación variada de la que podrán participar y disfrutar todos los sectores de la población, la idea es también que las calles se llenen de gente en estos días y que el comercio local se pueda así promocionar”.