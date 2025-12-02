Programación de Navidad en Almassora: el belén de Playmobil y la Casa de los Reyes Magos volverán un año más

El Ayuntamiento de Almassora ha dado a conocer este martes la programación especial de Navidad, un calendario repleto de propuestas pensadas para todas las edades y que se extenderá desde principios de este mes de diciembre hasta el Día de Reyes. Más de medio centenar de actividades para vivir estas fechas tan señaladas en Almassora.

La alcaldesa, María Tormo, acompañada por los concejales de las distintas áreas implicadas, ha destacado que se trata de “una de las programaciones más completas de los últimos años, diseñada para disfrutar en familia, fomentar la participación ciudadana y apoyar al comercio y a las asociaciones del municipio”. Además de las distintas concejalías de Comercio, Deporte, Sostenibilidad, Cultura y Juventud, han participado activamente en la organización de la agenda la Junta Local de Fiestas, el Museu del Joguet, el Grupo Scout Tramuntana y Lluïsos Almassora.

Concejales del equipo de gobierno, con la alcaldesa, María Tormo, al frente, han presentado la programación de Navidad. / Mediterráneo

Fira de Comerç de Nadal

El inicio oficial de la Navidad tendrá lugar este viernes, 5 de diciembre, con el encendido del alumbrado especial, seguido de la inauguración de la Fira de Comerç de Nadal, con una docena de expositores, talleres, espectáculos y actividades familiares. La feria volverá a convertirse en uno de los espacios más concurridos para realizar compras navideñas y poner en valor el comercio local.

También el viernes 5 abrirán sus puertas el photocall navideño en la plaza España y el belén de Playmobil, situado en la planta baja del ayuntamiento.

El domingo 7, en la plaza Pere Cornell, se celebrará la feria de adopción de animales abandonados con talleres infantiles, desfile de animales y charlas.

Una programación pensada para los más pequeños

El programa incluye actuaciones, conciertos corales, talleres creativos, monólogos, audiciones, deliciosos showcookings en el mercado municipal, propuestas audiovisuales, circenses y teatrales que llenarán la Casa de la Cultura y otros espacios municipales, tanto del casco urbano como de la playa. Sin duda, los más pequeños serán protagonistas con talleres creativos y manualidades navideñas, espectáculos y cuentacuentos.

Una de las citas más esperadas es la apertura de la Casa de los Reyes Magos, en el Espai Mercat, que tendrá lugar el lunes 15 de diciembre. Estará abierta hasta el 10 de enero durante las mañanas.

La Casa de los Reyes Magos abrirá en el Espai Mercat a partir del 15 de diciembre. / Mediterráneo

También habrá actividades deportivas organizadas por el SEM, visitas de Papá Noel y recogida de cartas. Y como no podía ser de otra manera, Almassora recibirá la esperada visita de los carteros reales.

Belén viviente de los Lluïsos

El tradicional belén viviente de los Lluïsos será el sábado 20 y la Llum de la Pau de Betlem del Grupo Scout Tramuntana será el domingo 21.

La San Silvestre, el viernes 26, y Nadal al Carrer, del 27 al 30 de diciembre, son dos citas ya imprescindibles dentro de la agenda navideña.

El Ayuntamiento también ha organizado actividades solidarias en colaboración con asociaciones locales, así como concursos, exposiciones, jornadas abiertas y programación especial para mayores.

El cierre de la programación llegará con la gran Cabalgata de Reyes, uno de los actos más esperados por las familias, que llenará las calles de magia, música y caramelos en la tarde del 5 de enero.

María Tormo: “Unas fiestas llenas de ilusión”

La alcaldesa, María Tormo, ha señalado que la Navidad es “una oportunidad para encontrarnos como pueblo, para compartir, disfrutar y apoyar al comercio y a nuestras asociaciones. Hemos preparado una programación pensada para que ningún vecino se quede sin su plan navideño”. Asimismo, Tormo ha agradecido “el trabajo coordinado de todas las áreas municipales, asociaciones culturales, deportivas y comercios que hacen posible que Almassora viva unas fiestas llenas de ilusión y convivencia”.

“Deseamos que esta programación navideña sea un punto de encuentro para todas las familias de Almassora, una oportunidad para celebrar lo que somos y para mirar al futuro con ilusión”, ha concluido Tormo.