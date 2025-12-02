Un toro de la provincia es el gran triunfador de los premios Trapío de l'Alcora

El complejo La Espuela fue el escenario para la entrega de la XVIII edición de los premios Trapío de l'Alcora, que concede cada año la asociación taurina del mismo nombre y que recopila lo mejor de la actividad en el municipio. Un evento de relieve que congregó a numerosos aficionados al bou.

En esta ocasión, el gran vencedor fue un astado de la propia provincia. Fue el toro aportado por la peña La Comedia, de nombre Ambicioso, de la ganadería de Sergio Centelles, de Catí, con procedencia de Pasquau-Ronceles, Tajo-Reina y El Torero.

Un toro muy valorado

El toro, muestra de la apuesta de esta peña por animales de la tierra, se probó y emboló el sábado 3 de septiembre, y obtuvo una valoración de 120 puntos por parte de los componentes de la asociación. A distancia quedaron el Román Sorando de la peña El Cossío, que logró 39 puntos, y el de la peña Rincón Taurino, del hierro de Hermanos Rodríguez Camacho, con 36 puntos.

Imagen de los premiados en esta edición. / R. D. A.

En cuanto a otros galardones, la mejor treta de rabo fue para la espectacular actuación de Sergio Fabregat en el toro de la peña El Cossío. Respecto a la mejor parada, que se creó hace dos años para valorar el recibimiento del toro a su salida al recinto taurino, el trofeo fue para Jordi Maeso, precisamente por el toro vencedor en este 2025.

Premios a la presentación y fotografía

Para optar al astado mejor presentado, entraron en votación los diez toros cerriles patrocinados por las peñas taurinas de l'Alcora. Los componentes de El Trapío valoraron especialmente la presentación física y morfológica del astado más fiel a la tipología de la ganadería que representa.

Respecto a los premios de fotografía, en su undécima edición correspondiente a la temporada de este año, en el apartado Toro en la Calle ganó la imagen Tradición, de Fernando Juárez, de la Vall d'Uixó. En la sección de fotógrafo local se impuso la instantánea Furia en la calle, de Débora Martínez. En la categoría toro en el campo, el merecedor del premio fue J. M. Marzá, de la Vall d'Uixó, por su trabajo titulado Escondido.

Reconocimientos adicionales

En esta gala también se entregó el premio del Ayuntamiento de l'Alcora para el mejor toro de las pasadas fiestas, que se otorgó a la peña Taleguillo por su astado Catetón, número 15, guarismo 1, de la ganadería de Álvaro Núñez, procedencia Núñez del Cuvillo, que se probó y emboló en la calle Constitución el 3 de septiembre.

La entrega de premios se desarrolló en una celebración que incluyó una comida de hermandad y una capea en la magnífica plaza de toros del complejo La Espuela, en la capital de l'Alcalatén, y que sirvió para rememorar lo mejor de las últimas citas festivas, al tiempo que animó a mantener el nivel en las próximas convocatorias del mundo del bou al carrer.