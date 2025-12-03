OCIO
La FMS World Series regresa con Chuty, Gazir y Aczino en un circuito que arranca en Valencia
La primera jornada de la competición contará también con la presencia de figuras como El Menor, Lokillo, Zasko, Jony Beltrán, Dani Ribba o Azuky.
Este viernes regresa a la Freestyle Master Series (FMS) y lo hace con el lanzamiento de la nueva temporada de la FMS World Series, la Superliga del Freestyle, producida por Urban Roosters. Tras una primera edición que reunió a más de 32.000 asistentes en cinco sedes internacionales, la competición regresa con un formato renovado y un cartel que promete elevar el nivel a nuevas alturas. La primera parada de este edición es el Roig Arena de Valencia.
Este año, la liga recorrerá nuevamente cinco destinos clave: Valencia, San Salvador (El Salvador), CDMX (México), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile), donde se celebrará la gran final el próximo 21 de diciembre en el Teatro Caupolicán, epicentro del cierre de temporada y de las batallas más esperadas del circuito mundial.
Cada jornada contará con enfrentamientos de altísimo calibre protagonizados por un line up ya confirmado de leyendas y figuras de máximo impacto en la escena: Chuty, Gazir, Aczino, Teorema, El Menor, Lokillo, Zasko, Jony Beltrán, Dani Ribba y Azuky. A lo largo de la temporada se disputarán un total de 55 batallas (11 por sede), entre ellas los choques programados para la jornada que desembocará en la final de Santiago.
Primera parada: Valencia
Las batallas oficiales FMS World Series en la primera sede de Valencia, cita que cuenta con el patrocinio de Ouigo, son las siguientes:
- Dani vs El Menor
- Azuky vs Sara Socas (extra player)
- Dani vs Aczino
- El menor vs Lokillo
- Jony B vs Aczino
- Teorema vs Azuky
- Zasko vs Gazir
- Chuty vs Teorema
- Lokillo vs Sara Socas (extra player)
- Jony B vs Zasko
- Chuty vs Gazir
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Fuerte accidente de tráfico en Vinaròs: los bomberos excarcelan a una persona en grave estado
- Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló