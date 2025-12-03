La FMS World Series regresa con Chuty, Gazir y Aczino en un circuito que arranca en Valencia

Este viernes regresa a la Freestyle Master Series (FMS) y lo hace con el lanzamiento de la nueva temporada de la FMS World Series, la Superliga del Freestyle, producida por Urban Roosters. Tras una primera edición que reunió a más de 32.000 asistentes en cinco sedes internacionales, la competición regresa con un formato renovado y un cartel que promete elevar el nivel a nuevas alturas. La primera parada de este edición es el Roig Arena de Valencia.

Este año, la liga recorrerá nuevamente cinco destinos clave: Valencia, San Salvador (El Salvador), CDMX (México), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile), donde se celebrará la gran final el próximo 21 de diciembre en el Teatro Caupolicán, epicentro del cierre de temporada y de las batallas más esperadas del circuito mundial.

Cada jornada contará con enfrentamientos de altísimo calibre protagonizados por un line up ya confirmado de leyendas y figuras de máximo impacto en la escena: Chuty, Gazir, Aczino, Teorema, El Menor, Lokillo, Zasko, Jony Beltrán, Dani Ribba y Azuky. A lo largo de la temporada se disputarán un total de 55 batallas (11 por sede), entre ellas los choques programados para la jornada que desembocará en la final de Santiago.

Primera parada: Valencia

Las batallas oficiales FMS World Series en la primera sede de Valencia, cita que cuenta con el patrocinio de Ouigo, son las siguientes: