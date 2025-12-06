Gazir, MVP en la primera jornada de FMS World Series que se salda con dos derrotas históricas de Chuty
La jornada ofreció once batallas de altísimo nivel con la participación de los mejores 'freestylers' de habla hispana
Cerca de 10.000 asistentes asistieron a la velada celebrada por primera vez en el Roig Arena de la ciudad del Turia
Valencia ha albergado este viernes la primera jornada de la FMS World Series, un evento que ha congregado a los mejores MCs del mundo de habla hispana. Con todas entradas agotadas, y cerca de 10.000 personas como público, los asistentes demostraron la enorme tracción del freestyle en la ciudad con un apoyo multitudinario a la competición organizada por Urban Roosters y patrocinada por Ouigo. La jornada ofreció batallas de altísimo nivel a cargo de Gazir, Chuty, Jony Beltrán, Azcino, Zasko, Dani, Teorema, Lokillo, El Menor y Azuky; además de la extra player Sara Socas.
Los asistentes pudieron disfrutar de la agilidad mental y el flow de estos referentes en una velada que reunió a la antigua y a la nueva generación que escriben las hojas de la historia del freestyle. El gran triunfador de la noche fue Gazir, quien logró alzarse como primer MVP de la temporada con 409 puntos tras vencer en sus dos batallas, incluida la última de la noche, frente a Chuty.
Resultados de la velada en el Roig Arena
Estas fueron las once batallas y sus resultados (en mayúscula el ganador o ganadora):
- TEOREMA vs Azuky
- ZASKO vs Jony Beltrán
- EL MENOR vs Dani
- LOKILLO vs Sara Socas
- GAZIR vs Zasko
- ACZINO vs Dani
- TEOREMA vs Chuty
- AZUKY vs Sara Socas
- JONY BELTRÁN vs Aczino
- EL MENOR vs Lokillo
- GAZIR vs Chuty
Hay que recordar que en cada sede de la liga se disputan 11 batallas (55 en total), que depararán en última instancia la clasficación final de la competición.
Especialmente sorprendente fue el desempeño de Chuty en el evento. El madrileño, el verdadero dominador de la disciplina durante la última década y un referente mundial, cayó derrotado en sus dos enfrentamientos. Y, además, perdió por 5-0 tanto con el chileno Teorema, uno de los más aclamados de la noche, como por el citado Gazir. El mexicano Jony Beltrán, ovacionado hasta la extenuación por el público del Roig Arena fue otro de los grandes protagonistas de la cita. El polémico rifi-rafe entre el colombiano Lokillo y el chileno El Menor, fue el momento polémico de la noche.
Tras Valencia, la liga recorrerá otros cuatro destinos: San Salvador (El Salvador), CDMX (México), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile), donde se celebrará la gran final el próximo 21 de diciembre en el Teatro Caupolicán, epicentro del cierre de temporada y de las batallas más esperadas del circuito mundial.
