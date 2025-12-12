Azuébar enciende la magia con su tercer mercadillo navideño y más de 40 puestos artesanales

Azuébar se prepara para vivir una jornada llena de tradición e ilusión con la celebración de su III Mercadillo Navideño, que tendrá lugar este sábado en La Glorieta, desde las 10.00 hasta las 20.00 horas. En caso de inclemencia meteorológica se ubicará en el polideportivo cubierto del parque de la piscina.

El evento, que cada año congrega a familias, visitantes y amantes del ambiente navideño, vuelve a consolidarse como una cita destacada gracias a una programación repleta de actividades y experiencias dirigidas a todos los públicos.

Cartel con los horarios de las actividades del mercadillo navideño de Azuébar. / Mediterráneo

Propuestas de todo tipo

Esta tercera edición llega con una amplia oferta de puestos y paradas artesanales y navideñas, que dan forma a uno de los reclamos más esperados del mercadillo. Un total de 42 puestos han confirmado su participación, con propuestas que incluyen juguetes, adornos navideños, decoración, ropa, complementos, alimentación y otros productos pensados para quienes buscan regalos o disfrutar del ambiente festivo.

Foto de archivo de otra edición del mercadillo. / Mediterráneo

La inauguración oficial está prevista para las 10.00 horas, dando paso a un día marcado por el espíritu navideño, la música, la animación y una serie de propuestas culturales que llenarán Azuébar de convivencia y emoción. Apenas una hora después, a las 11.00 horas, se celebrará uno de los momentos más simbólicos: la inauguración del Árbol de Navidad en el jardín, un acto que se ha convertido en una tradición muy esperada por los vecinos y vecinas.

Cartel con los talleres infantiles que incluye la programación. / Mediterráneo

La programación se intensificará a mediodía, ofreciendo alternativas adaptadas a distintas edades y gustos. A las 12.00 horas se desarrollarán talleres infantiles en la Calle Diputación, mientras que de forma simultánea tendrá lugar una cata de vinos en La Glorieta. A las 13.00 horas, el ambiente navideño se reforzará con la primera actuación de villancicos en vivo, a la que seguirá una nueva sesión de talleres infantiles a las 16.00 horas, pensada para seguir llenando la tarde de entretenimiento para los más pequeños.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 18.00 horas, cuando Papá Noel visitará el escenario de La Glorieta. El cierre de la jornada llegará a las 19.00 horas con una última actuación de villancicos en vivo. El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía y a quienes deseen conocer el municipio a sumarse a esta jornada, donde la Navidad se vive desde la cercanía, la alegría y la unión, consolidando el III Mercadillo Navideño como un referente turístico dentro de la comarca del Alto Palancia.