Vila-real organizará por primera vez una macrofiesta en Nochevieja para despedir el año: toda la programación

Vila-real celebrará, la tarde-noche del próximo 31 de diciembre, su primera macrofiesta abierta a toda la ciudadanía para despedir el año. Será en la plaza del Estadio de la Cerámica y se escenificará con una velada que contará con la colaboración del Villarreal CF. Así, la cita ofrecerá un espacio de encuentro para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026 en un ambiente festivo y de convivencia.

La programación comenzará con un tardeo musical a partir de las 18.30 horas con el DJ David Sáez y la fiesta se retomará a las 22.30 con la actuación del grupo Five, que servirá para dar paso a las tradicionales campanadas de medianoche. Una entrada de año que será muy especial, ya que, gracias al club groguet, y de la mano de la productora Envidea, se proyectará el campanario de la iglesia arciprestal sobre la fachada del campo de fútbol y ese será el reloj que marcará la cuenta atrás para recibir al nuevo año 2026.

Un lienzo, el que ofrece el campo de fútbol, que servirá también para proyectar otras imágenes de la ciudad. Después, el público podrá seguir disfrutando de la música en directo de Five, Edgar Valera y Luisen hasta las 4.30 horas.

Luiz Junior con el cartel anunciador de la macrofiesta frente al estadio de la cerámica. / MEDITERRÁNEO

Desde las Concejalías de Tradiciones, Fiestas y Participación Ciudadana se pondrán a la venta pulseras que, por un donativo de un euro (que se destinará a una entidad social de la localidad), permitirán obtener beneficios en los establecimientos hosteleros colaboradores: bar Madrigal, Cervecería Los Maños y Kebab Estambul. Las pulseras podrán adquirirse a partir del 22 de diciembre en el Ayuntamiento, en la Casa de la Festa, en las sedes de las asociaciones de vecinos y en los locales del entorno de La Cerámica que participen. Y, como compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, los asistentes obtendrán un vaso reutilizable para sus consumiciones.

Cartel con toda la programación de la fiesta de Nochevieja. / Mediterráneo

Cabalgata de fiestas

La edila del área, Miriam Caravaca, recuerda que esta era una petición que protagonizó alguna de las carrozas de la cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual y también, a través de las redes sociales, ha habido varias consultas al respecto: «Os escuchamos en la Cavalcada de Festes y hemos recogido el guante que nos lanzasteis para preparar la celebración de Fin de Año. Una celebración que, espero, disfrutemos con hermandad y convivencia».

La concejala incide en que, además, la proyección del campanario será «un momento mágico» que está convencida de que se recordará durante mucho tiempo: «Espero que esta cita se convierta en una tradición y que la disfrutemos con hermandad y orgullo de ciudad». Y hace hincapié en que «será la primera vez que organizamos una fiesta de Fin de Año así y si funciona, la idea es poder mantener la propuesta en el tiempo».

Por su parte, el edil de Juventud y Medio Ambiente, Javi López, valora muy positivamente esta propuesta. «Es un orgullo poder atender una reclamación social, también de los más jóvenes, de tener una propuesta de ocio completa y de calidad sin necesidad de salir de Vila-real. Es una manera de reforzar el sentimiento de pueblo y de disfrutar de la fiesta de forma segura y cercana», asevera.

Asimismo, incide en la apuesta por los vasos reutilizables. «Es una medida sencilla pero muy efectiva para reducir residuos y concienciar a la ciudadanía. Queremos que la celebración sea responsable y sostenible, y que entre todos contribuyamos a una Vila-real más limpia y respetuosa con nuestro entorno», señala el concejal.

Con esta nueva propuesta de ocio, el consistorio «reafirma el compromiso municipal por la dinamización del espacio público y el apoyo a la hostelería local».