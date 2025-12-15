Lola Índigo actuará en el Bigsound de Valencia el próximo 27 de junio, la única fecha en la provincia

Bigsound ha anunciado este lunes a uno de los nombres más potentes del pop urbano español a su edición 2026. Lola índigo regresa al festival de Valencia y se une también al cartel de Bigsound Barakaldo con su nueva gira para 2026, en dos conciertos completos de gran formato. Será, además, la primera vez en tres años que la artista actúe en ambos territorios.

La actuación de la cantante madrileña en Bigsound Valencia será la única en la provincia de Valencia y se convierte en la primera del cartel de la que se confirma fecha, con un concierto previsto para el 27 de junio en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por su parte, su paso por Barakaldo, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en el Recinto Ferial de Ansio, supondrá su única fecha en Euskadi en 2026.

Tras más de siete años de trayectoria, índigo se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música pop urbana en España. Su proyecto artístico destaca por una identidad muy definida, en la que conviven el pop, el reguetón, la electrónica y los ritmos urbanos, siempre acompañados de una fuerte apuesta por el baile y la puesta en escena.

Tras su paso por Operación Triunfo 2017, inició una carrera meteórica con el lanzamiento de Ya No Quiero Ná en 2018, tema que alcanzó el número tres en la lista Promusicae y fue certificado triple platino. Desde entonces ha publicado álbumes como Akelarre (2019), La Niña (2021), El Dragón (2023) y Nave Dragón (2025), todos ellos situados entre los más vendidos del país.

A lo largo de estos años ha firmado algunos de los mayores éxitos del pop urbano en español, con canciones como Lola Bunny, La Niña de la Escuela (junto a TINI y Belinda), Discoteka (con María Becerra), El Tonto (con Quevedo), Santería (con Danna Paola y Denise Rosenthal) o La Reina, acumulando millones de reproducciones y numerosas certificaciones.

Galardones

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes galardones, entre ellos el premio a Mejor Artista Revelación en los LOS40 Music Awards, además de premios a Mejor Actuación en Directo, Mejor Gira (El Dragón Tour) y el MTV Europe Music Award a Mejor Artista Español. En 2025 debutó en la televisión estadounidense con una actuación en los Premios Juventud, ampliando su proyección internacional.

Bigsound celebrará en 2026 su sexta edición en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València con nombres como los de Manuel Turizo, Nathy Peluso, Ana Mena, Rigoberta Bandini, Rels B, Juan Magán o Rusowsky, entre otros artistas nacionales e internacionales.