La casa de los Reyes Magos ya puede visitarse en Castellón: horarios y ubicación

El espíritu navideño ya se respira en la provincia de Castellón con la apertura de la Casa de los Reyes Magos de Oriente, un espacio pensado para soñar, compartir en familia y mantener viva la ilusión de los más pequeños.

La instalación, ubicada en el Espai Mercat de Almassora, podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero.

El concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, junto a otros miembros de la corporación municipal, participó en la inauguración de esta propuesta, impulsada por el Museu del Joguet en colaboración con el Ayuntamiento. “Cada detalle está cuidado con muchísimo cariño para que la experiencia sea especial”, señaló Casino.

Los visitantes pueden adentrarse en el universo de Melchor, Gaspar y Baltasar a través de figuras artesanales, elementos simbólicos y una ambientación que recrea la estancia de Sus Majestades en la localidad.

La directora de la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Almassora, Carmina Jorques, y el primer teniente de alcalde y concejal de Agricultura, José Claramonte, han llevado las ricas clemenules de la Plana a la estancia para disfrute de Sus Majestades y de los pequeños visitantes. / MEDITERRÁNEO

Un guiño a la tradición local permite a los Reyes reponer fuerzas con las típicas clemenules antes de emprender la noche más mágica del año repartiendo regalos. Carmina Jorques, de la Cooperativa Agrícola Sant Josep, y el concejal de Agricultura, José Claramonte, se encargaron de que este detalle llegue a los pequeños y grandes visitantes por igual.

El Ayuntamiento también ha querido agradecer a la familia Arenós-Agut por su dedicación y trabajo en esta recreación, que se ha convertido en uno de los planes navideños más esperados de la zona.

La Casa de los Reyes Magos se puede visitar de lunes a sábado, de 10.00 a 13.30 horas, permaneciendo cerrada los domingos y los días festivos 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Forma parte de la programación navideña 2025, diseñada como un punto de encuentro para vecinos y visitantes en estas fechas tan especiales.

Toda la programación navideña puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.almassora.es/es/articulos/programacio-de-Nadal