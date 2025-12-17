Ocho horas de electrónica sin descanso: la fiesta que hará vibrar Castelló esta Navidad

Castelló se prepara para bailar sin pausa. El viernes 19 de diciembre, la sala La Bohemia se transformará en el epicentro de la música electrónica con la llegada de LOOP Electro Music, una fiesta que promete ocho horas ininterrumpidas de ritmo, visuales y energía colectiva para dar la bienvenida a la Navidad desde la pista de baile.

Desde las 19.00 hasta las 03.00 horas, la electrónica será la gran protagonista de una noche pensada para el disfrute del público, con una cuidada selección de artistas que combinan talento emergente, nombres consolidados y la identidad propia de LOOP. Una cita marcada en rojo en la agenda nocturna de Castellón.

Jairo Beltrami será uno de los protagonistas de la gran fiesta electrónica prenavideña de La Bohemia en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Un cartel con personalidad propia

El line up de LOOP Electro Music reúne a algunos de los nombres más interesantes de la escena electrónica actual:

Jairo Beltrami (Asturias | Aquasella) , joven talento que ya ha logrado hacerse un hueco en la escena nacional gracias a su energía en cabina y su conexión con el público.

, joven talento que ya ha logrado hacerse un hueco en la escena nacional gracias a su energía en cabina y su conexión con el público. Dani Barrera , referente indiscutible de la electrónica en Castellón y figura clave del circuito local.

, referente indiscutible de la electrónica en Castellón y figura clave del circuito local. Anngry Gaga DJ , con una trayectoria en constante crecimiento y presencia cada vez más sólida en salas de toda la región.

, con una trayectoria en constante crecimiento y presencia cada vez más sólida en salas de toda la región. Polank & Loryrocks, DJs residentes y alma de LOOP, encargados de mantener viva la esencia del proyecto y guiar la noche de principio a fin.

Una combinación que garantiza ritmo, variedad sonora y una experiencia envolvente pensada para no abandonar la pista.

Cartel del LOOP Electro Music que tendrá lugar este 19 de diciembre en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

Entradas anticipadas y precios

Las entradas para LOOP Electro Music en La Bohemia ya están disponibles en el portal de referencia entradascastellon.com con diferentes opciones:

12 € anticipada con acceso y consumición válida hasta las 21:00 horas.

con acceso y consumición válida hasta las 21:00 horas. 15 € anticipada con acceso y consumición válida a cualquier hora.

con acceso y consumición válida a cualquier hora. 20 € en taquilla.

Las opciones anticipadas permiten ahorrar hasta un 34 %, por lo que se recomienda asegurar la entrada con antelación. Algunas modalidades ya se encuentran agotadas, reflejo de la expectación generada por el evento.

Más que una fiesta: una experiencia LOOP

LOOP Electro Music no es solo una sesión de DJs. Es una experiencia sensorial completa, con visuales, sorpresas y una atmósfera pensada para celebrar la música electrónica como espacio de encuentro, baile y comunidad. Una propuesta que refuerza a Castelló como ciudad activa dentro del circuito electrónico y que consolida a LOOP como una de las marcas más reconocibles del género en la provincia.

Este 19 de diciembre, La Bohemia no será solo una sala: será el lugar donde empieza la Navidad a golpe de beat.