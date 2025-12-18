Arranca la cuenta atrás para la inauguración de la espectacular Fira de Nadal de Vila-real: Todos los detalles

Ya está casi todo listo para inaugurar este viernes por la tarde, a las 18.00 horas y si el tiempo no lo impide (al menos, las últimas previsiones meteorológicas son optimistas), una nueva edición de la Fira de Nadal de Vila-real. De hecho, la empresa adjudicataria ultima el montaje de todos los elementos que dan forma al recinto que se ubica en la avenida La Murà, desde el cruce con la avenida del Cedre hasta la calle Ramón y Cajal.

De esta forma, parte de esta arteria principal de la ciudad vuelve a convertirse en un parque navideño, hasta el sábado 3 de enero, con juegos, animación, atracciones y pista de hielo, como una de las iniciativas que impulsa la Concejalía de Comercio para dinamizar la ciudad, ayudar a la reactivación del comercio y la hostelería y ofrecer una alternativa de ocio para las familias.

Las empresa adjudicataria ultima la instalación de los diferentes espacios de la Fira de Nadal de Vila-real. / Mediterráneo

El edil del área, Xus Madrigal, incide en la oportunidad que supone la Fira de Nadal "para continuar ayudando al comercio y la hostelería en estas fechas". Una iniciativa que "como se ha demostrado en años anteriores, ha resultado positiva y por eso no podemos desaprovecharla porque, desgraciadamente, el sector continúa viviendo un momento muy delicado". El concejal agradecido por adelantado la comprensión de los vecinos y vecinas por las molestias que pueda ocasionar la instalación de la feria, con el corte al tráfico de un tramo de la avenida de La Murà, pero insiste en que el objetivo es "dinamizar la economía local y trabajar para la recuperación de la ciudad".

Cuatro espacios diferenciados

El recinto, que abre sus puestas la tarde de este viernes, tendrá cuatro espacios: pista de hielo, zona de carrusel, zona de alimentación, y área de animación donde se harán actuaciones y talleres para los niños y niñas.

En cuanto al horario, la feria estará abierta de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas y las actividades, fundamentalmente, se programan por las tardes, aunque algunas mañanas habrá propuestas a mediodía, como el 31 de diciembre, cuando tendrán lugar las populares campanadas infantiles.

La Fira de Nadal, que ha sido adjudicada a una empresa local, contará con precios populares de 2 euros por viaje, tanto para la pista de hielo como para el carrusel. Además, desde la Concejalía de Cultura se impulsa una programación pensada para el público infantil. La primera propuesta será Nomadesh que llegará el lunes 22, a las 18.45 horas de la mano de La Fam. El día 30, al mediodía, Xarop Teatre representará El pirata Barba... en el escenario de la feria.

También en el Auditori Municipal

Y en el Auditori Municipal de Vila-real, por los requisitos técnicos de la obra, se representará al mediodía del 2 de enero Contes per Nadal, a cargo de Palaures d’aire y Teatre de la Llum, con entrada libre hasta completar aforo. Y el último día de la feria, el día 3, la compañía La Fam ofrecerá el espectáculo Diminuts, a las 11.30 horas.

“Desde la Concejalía de Cultura estamos muy satisfechas por ofrecer este año una programación cultural adaptada especialmente al público infantil y familiar dentro de la Fira de Nadal. Hemos organizado actividades, especialmente en horario matinal durante estos días de fiesta, pensadas para que las familias tengan opciones de ocio de calidad, accesibles y próximas, sin necesidad de desplazarse fuera de nuestra ciudad y que también puedan atraer a personas otras localidades”, afirma la vicealcaldesa y edila del área, Maria Fajardo. “Apostamos por una cultura inclusiva, participativa y para todas las edades, y estamos convencidos de que estas propuestas contribuirán a fomentar la alegría, la creatividad y la convivencia en el corazón de nuestra ciudad durante estas fiestas de Navidad”, destaca Fajardo.