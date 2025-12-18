Castelló calienta motores para dos noches históricas de comedia en el Teatre Principal: ¿Cuándo serán?

El humor en directo toma posiciones en la agenda cultural de Castelló de 2026 con dos nombres propios que no necesitan presentación. El Teatre Principal se convertirá en el escenario de referencia para la comedia con la llegada de José Corbacho y Luis Piedrahita, dos pesos pesados del monólogo que prometen llenar el patio de butacas y agotar entradas a golpe de risa inteligente, ironía y ritmo trepidante.

Dos citas imprescindibles, separadas apenas por dos semanas, que consolidan al Principal como uno de los grandes polos del humor en la provincia de Castellón.

Ante todo mucha calma

José Corbacho aterrizará en la capital de la Plana con Ante todo mucha calma, un monólogo que parte de una premisa tan simple como certera: están pasando tantas cosas que no queda otra que reírse. Y reírse, sobre todo, de uno mismo.

Corbacho presentará en el Principal de Castelló su exitoso espectáculo 'Ante todo mucha calma' en 2026. / MEDITERRÁNEO

En este espectáculo de 90 minutos de risa ininterrumpida, Corbacho despliega su humor cercano y reconocible para hablar de la familia, los amigos, las pequeñas miserias cotidianas y esas situaciones absurdas en las que cualquiera puede verse reflejado. Desde confusiones con su apellido —Gorbachov, Gazpacho, Carpaccio…— hasta una estadística tan improbable como real: unas 300 risas por show.

Ritmo, autoironía y conexión directa con el público definen un monólogo pensado para dejar fuera las preocupaciones y entrar en una dinámica imparable de carcajadas.

Datos clave del espectáculo

📅 Jueves, 29 de enero de 2026

🕣 20.30 horas

Duración: 90 minutos

90 minutos Edad recomendada: No recomendado a menores de 14 años

No recomendado a menores de 14 años Apertura de puertas: 20.00 horas

20.00 horas Producción: Original Concerts y Sueños Musicales

Apocalípticamente correcto

Dos semanas después, el escenario del Principal volverá a vibrar con la llegada de Luis Piedrahita, uno de los humoristas más reconocidos y prestigiosos del país. Su último espectáculo, Apocalípticamente correcto, es un monólogo tan afilado como elegante sobre la libertad, el destino y los miedos contemporáneos.

Con su inconfundible humor blanco e ingenioso, Piedrahita reflexiona sobre el horóscopo, las autocaravanas, la leche de soja, las anguilas eléctricas, la lluvia o la libertad de expresión, demostrando que la risa sigue siendo la mejor herramienta contra el miedo.

Luis Piedrahita regresa a la provincia de Castellón para desplegar todo su repertorio humorístico en directo. / Diego Martínez

El resultado es un peregrinaje por el absurdo, el surrealismo y la imaginación, sostenido únicamente por un micrófono, su voz y un ingenio vertiginoso que ha conquistado escenarios de toda España y Latinoamérica.

Datos clave del espectáculo

📅 Jueves, 12 de febrero de 2026

🕣 20.30 horas

Duración: 90 minutos

90 minutos Género: Monólogos

Monólogos Audiencia: Para todos los públicos

Para todos los públicos Apertura de puertas: 20.00 horas

20.00 horas Organiza: Original Concerts y Sueños Musicales

Dos citas clave en la agenda cultural y de ocio

Con José Corbacho y Luis Piedrahita, el Teatre Principal de Castelló apuesta por una programación que combina humor popular y comedia inteligente, dos estilos distintos unidos por una misma capacidad: hacer reír sin concesiones.

Dos jueves consecutivos para marcar en rojo en la agenda cultural de Castelló capital y provincia, con espectáculos pensados para todos aquellos que entienden la risa como un acto casi terapéutico. Porque, como bien dicen ellos mismos, la risa espanta al miedo… y en Castellón, este invierno, está garantizada.