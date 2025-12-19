Un pueblo de Castellón estrena la Casa de Papá Noel como gran novedad de esta Navidad: los horarios

El ambiente navideño ya se ha instalado en las calles de ciudades y pueblos, acompañado de actividades pensadas para todos los públicos.

En la provincia de Castellón, un municipio refuerza su oferta navideña con nuevas actividades para las familias. Se trata de Peñíscola, donde la Navidad ya se vive intensamente. Desde el encendido del alumbrado y el espectáculo de drones del pasado 28 de noviembre, la ciudad se ha transformado en un auténtico escenario de cuento que ha atraído y continúa atrayendo a miles de visitantes.

Si los fines de semana anteriores el reclamo era el Mercado de Navidad, ahora lo es la Casa de Papá Noel y el vídeo mapping en las murallas de la ciudadela. A todo ello se suman las luces navideñas que visten el casco antiguo en el recorrido de “La Llum del Nadal”.

Este viernes por la tarde abrió al público una de las novedades de este año, la Casa de Papá Noel. El edificio de “la Casa de l’Aigua”, en la calle Saiz de Carlos, ha pasado a ser uno de los espacios más aclamados por las familias durante estas fechas: la Casa de Papá Noel, que podrá visitarse también el sábado y el domingo, en horario de 16:30 a 20:00 horas.

El pueblo de Castellón que estrena la casa de Papá Noel como gran novedad de esta Navidad / Alba Boix

El espacio, cuidadosamente ambientado, invita a pequeños y mayores a adentrarse en el universo navideño. Luces cálidas, decoración tradicional, música festiva y distintas estancias recreadas convierten la visita en una experiencia inmersiva. El recorrido incluye la zona de cartas, donde los niños y niñas pueden depositar las suyas.

El momento más esperado llega con el encuentro con Papá Noel, que recibe a cada visitante con cercanía y emoción, escuchando atentamente los sueños de los más pequeños y reforzando la magia de la Navidad.

La muralla norte, escenario de un cuento animado

La segunda novedad por que ha apuesta Peñíscola este año para reforzar su programación navideña es el vídeo mapping “La magia de la Navidad”, el espectacular proyectado sobre la muralla norte, que convierte este emblemático espacio histórico en una pantalla gigante llena de luz, color y emoción.

Las proyecciones combinan diseños navideños, historias de cuento y escenas en las que Papá Noel se dirige directamente a los niños y niñas desde su fábrica de juguetes, creando una experiencia envolvente que despierta la imaginación del público.

Uno de los momentos más emotivos del espectáculo es la proyección de dibujos realizados por los niños y niñas del CEIP Jaime Sanz de Peñíscola, que ven cómo sus creaciones cobran vida sobre la muralla, reforzando el vínculo entre la ciudad, la infancia y la celebración navideña. Los primeros pases tuvieron lugar ayer y hoy y mañana continuarán a lo largo de toda la tarde. Cada pase del vídeo mapping tiene una duración aproximada de 10 minutos. Los horarios previstos son a las 18.30h, a las 19.30h, a las 20.30h, a las 21.30h.

Además, para hoy se ha programado un pase extra a las 22.30 h, ampliando así la posibilidad de disfrutar del espectáculo.

Una Navidad para compartir

Con estas dos propuestas, Peñíscola apuesta por una Navidad participativa, familiar y emocional, donde el patrimonio histórico se une a la creatividad y la ilusión infantil. La Casa de Papá Noel y el vídeo mapping convierten las tardes y noches de estos días en una experiencia completa que invita a pasear, compartir y dejarse llevar por la magia.

La tercera propuesta para estos días es el taller de centros navideños que se celebrará el lunes a las 16.30h en la “Casa de l’Aigua”. La actividad es gratuita previa inscripción en el SAC (Servicio de Atención a la Ciudadanía) hasta completar aforo.