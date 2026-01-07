6 espectáculos que no puedes perderte en Almassora este enero y febrero

Almassora arranca 2026 con fuerza en su programación cultural, ofreciendo propuestas para todos los públicos en teatro, comedia, circo y espectáculos multidisciplinares. La Casa de la Cultura y la plaza Pere Cornell serán los escenarios principales donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de momentos únicos de entretenimiento. “Los espectáculos de calidad al alcance de todos los almassorins son una prioridad, porque consideramos necesario que nuestros vecinos puedan disfrutar de la cultura en todas sus disciplinas artísticas”, ha señalado el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino.

1. Win Win – Comedia sobre el drama de llegar a un acuerdo

📅 Domingo 11 de enero | 🕖 19:00 | 📍 Casa de la Cultura

La compañía CIA. La Negra presenta Win Win, una comedia que narra la historia de Mario y Carla, dos conocidos de toda la vida que deben renegociar un contrato de alquiler. Entre humor y conflicto, descubrirás que las relaciones humanas complican hasta los contratos más sencillos.

🎟 Entradas disponibles en entrades.almassora.es.

No te lo pierdas, risas aseguradas.

2. La Corporación – Road trip de comedia

📅 Sábado 24 de enero | 🕖 19:00 | 📍 Casa de la Cultura

La compañía El Crit trae La Corporación, un divertido viaje iniciático que recorre tres municipios imaginarios que podrían ser cualquiera de España. Humor, reflexión y situaciones inesperadas en una comedia que promete arrancarte carcajadas.

🎟 Entradas disponibles en entrades.almassora.es.

3. Don Bártulos – Comedia visual y magia teatral

📅 Domingo 24 de enero | 🕕 18:00 | 📍 Plaza Pere Cornell

El ciclo Almassora Circ regresa con Don Bártulos, un espectáculo de teatro de calle y objetos donde el humor gestual y la magia contemporánea se combinan para sorprender a toda la familia.

Es un show sin palabras, perfecto para disfrutar en familia.

4. Nilu – Viaje poético sobre el agua y la resiliencia

📅 Sábado 31 de enero | 🕕 18:00 | 📍 Casa de la Cultura

Nilu, que significa “agua” en el sur de la India, nos invita a reflexionar sobre la importancia de este recurso vital. Una obra multidisciplinar de gran belleza visual y poética que mezcla emoción, innovación y conciencia ambiental.

No te pierdas esta experiencia sensorial que conecta con lo más profundo de la vida.

5. Pandora – Acrobacias, magia y humor

📅 Sábado 14 de febrero | 🕕 18:00 | 📍 Plaza Pere Cornell

El Dúo Niu presenta Pandora, un espectáculo de circo contemporáneo donde acrobacias, magia y humor se combinan con una historia sobre reinventarse y descubrir la mejor versión de uno mismo. Un show lleno de sorpresas y estética vintage que atrapará al público desde el primer minuto.

6. Maléfica – La villana que devuelve la esencia de los cuentos

📅 Sábado 21 de febrero | 🕕 18:00 | 📍 Casa de la Cultura

A través de esta versión musical de La Bella Durmiente, el público conocerá a Maléfica desde su perspectiva, explorando su juventud, sus orígenes y su relación con un príncipe y tres hadas muy peculiares. Una puesta en escena evocadora, fantástica y muy entretenida para grandes y pequeños.

🎟 Entradas disponibles en entrades.almassora.es.