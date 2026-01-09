El 10 de enero
Tardeo Swing en La Bohemia: el plan diferente para arrancar 2026 bailando en Castelló
La asociación Swing i Au invita a bailar y a aprender swing en una jornada, que incluye una clase de iniciación al balboa impartida por Jorge Andújar y Alicia González, con entradas a 10 y 12 euros
Este fin de semana Castelló tiene una cita que promete contagiar buen ritmo y sonrisas: Tardeo Swing, la primera fiesta de swing del año organizada por la asociación Swing i Au en La Bohemia. Una propuesta para quienes quieren cerrar la tarde bailando, aprender algo nuevo y dejarse llevar por la música y la energía del swing.
Una tarde para sentir el swing
Desde las 17.30 horas, Tardeo Swing abre sus puertas para convertirse en el plan ideal de este sábado, 10 de enero: una mezcla de baile, aprendizaje y fiesta con música en vivo y DJs. El evento arranca con una clase de iniciación al balboa, uno de los estilos más atractivos del universo swing (caracterizado por su conexión, dinamismo y diversión; perfecto tanto para quienes nunca han bailado como para los que quieren refrescar pasos), impartida por Jorge Andújar y Alicia González, que guiarán a participantes de todos los niveles en un aprendizaje progresivo.
Tras la clase, la fiesta continúa hasta las 22.00 horas con una selección musical vibrante pensada para que no pares de moverte: desde melodías clásicas hasta ritmos que invitan a seguir bailando bajo las luces de La Bohemia.
Entradas y ambiente
Las entradas se podrán adquirir en taquilla el mismo día con precios asequibles: 10 euros para socios de Swing i Au y 12 para el resto de asistentes. Este formato accesible contribuye a crear un ambiente inclusivo y festivo, ideal para quienes buscan un plan diferente para el fin de semana en Castelló.
¿Qué es Swing i Au?
La asociación Swing i Au nació en 2015 a partir de un grupo de aficionados al Lindy Hop en Castelló que querían fomentar la cultura del swing en la provincia. Lo que comenzó como una reunión de entusiastas se transformó en una comunidad estable de baile social con decenas de eventos, clases, clandestinos y festivales organizados.
Su misión va más allá de organizar fiestas: se trata de difundir la cultura del swing, crear vínculos entre los bailarines y ofrecer actividades que conecten a la gente con una tradición de música y baile llena de historia, ritmo y alegría.
Un plan para todos
Si todavía no has probado el swing —o si quieres reencontrarte con esa música que hace vibrar y sonreír— Tardeo Swing es una alternativa cultural distinta para el fin de semana en Castelló. Ya sea para bailar, aprender o simplemente disfrutar del ambiente, esta fiesta promete poner ritmo al fin de semana y arrancar este 2026 con energía positiva.
