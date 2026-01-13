Marc Vidal inaugura 'Qué Onda', el nuevo ciclo cultural que llega a La Campaneta de Onda

El Ayuntamiento de Onda lanza Qué Onda, un nuevo ciclo cultural en Onda que irrumpe en la agenda municipal con una programación pensada para conectar con nuevos públicos y con los formatos culturales contemporáneos. La iniciativa arrancará el próximo 19 de febrero en La Campaneta y lo hará con Marc Vidal como primer protagonista.

El ciclo combinará música en directo, grabaciones de podcasts de gran seguimiento y charlas sobre emprendimiento e innovación, consolidando a La Campaneta como uno de los espacios clave de la programación cultural ondense.

Una apuesta por formatos actuales y experiencias diferentes

Durante la presentación del ciclo, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Onda, Dani Álvaro, ha señalado que «este nuevo ciclo refuerza la oferta cultural de Onda con propuestas actuales y atractivas, pensadas para generar experiencias diferentes y acercar la cultura a nuevos públicos, consolidando La Campaneta como un espacio cultural de referencia».

El Ayuntamiento de Onda y la promotora Make It vuelven a aliarse en esta nueva iniciativa cultural. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, el promotor del ciclo, Juan Carlos Vidal, ha puesto el acento en la evolución de los hábitos de consumo cultural: «las formas de consumir la comunicación están cambiando, los jóvenes y los emprendedores buscan nuevas maneras de informarse a través de nuevos canales, este ciclo pretende acercar estos KOLs a los vecinos de Onda».

Marc Vidal, primera cita confirmada

La primera cita de Qué Onda, prevista para el 19 de febrero, contará con la participación de Marc Vidal, uno de los divulgadores más reconocidos en el ámbito del emprendimiento, la transformación económica y la innovación.

El resto de la programación se irá desvelando de forma progresiva en las próximas semanas, configurando un ciclo de carácter transversal, con propuestas que van desde conciertos hasta encuentros culturales y contenidos en directo vinculados al podcasting y la divulgación empresarial.

Agenda cultural plural y colaboración local

Con Qué Onda, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una agenda cultural plural y de calidad, alineada con las tendencias actuales y abierta a nuevas formas de participación cultural.

El ciclo está promovido por la empresa castellonense ASAP Pro, vinculada a proyectos culturales desarrollados previamente en Onda, lo que refuerza la colaboración entre el consistorio y el tejido creativo y empresarial del territorio.

Entradas

Las entradas para los distintos espectáculos del ciclo estarán disponibles a través de la plataforma entradasmakeit.es, facilitando el acceso del público a una programación que aspira a convertirse en una nueva referencia cultural en la ciudad.