Con casi un millón de seguidores en Instagram
El campeón de España de oratoria enseñará a hablar en público y vencer el miedo escénico en Onda
Fernando Miralles impartirá una charla el jueves 14 de mayo en la Campaneta
Onda continúa reforzando su agenda cultural con propuestas innovadoras y de valor a través del ciclo Qué Onda, que suma un nuevo nombre destacado a su programación el jueves 14 de mayo: Fernando Miralles.
El campeón de España de oratoria, divulgador y conferenciante, con casi un millón de seguidores en Instagram, se suma a la ya anunciada participación de Marc Vidal, el 19 de febrero, y dará claves para hablar en público, perder el miedo escénico y construir un buen discurso.
El ciclo Qué Onda nace con el objetivo de ofrecer experiencias culturales diferentes, combinando charlas, encuentros y formatos vinculados a la divulgación, el emprendimiento y el pensamiento crítico, conectando con nuevos públicos y tendencias actuales. Así, la Campaneta se consolida como espacio de referencia para la cultura contemporánea en la ciudad.
En este sentido, el concejal de Cultura, Dani Álvaro, ha destacado que “la incorporación de perfiles como Fernando Miralles refuerza la filosofía de este ciclo, que busca acercar a Onda voces influyentes capaces de inspirar, generar reflexión y aportar valor desde ámbitos muy diversos”.
Quién es Fernando Miralles
Fernando Miralles es divulgador, conferenciante y mentor especializado en desarrollo personal, liderazgo y gestión del cambio. Con una sólida trayectoria como formador y comunicador, se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en el ámbito del crecimiento personal y profesional, combinando reflexión, experiencia vital y un estilo cercano que conecta especialmente con el público joven y emprendedor.
Sus charlas y encuentros se centran en herramientas prácticas para afrontar retos personales y profesionales, la toma de decisiones y la adaptación a entornos cambiantes, valores alineados con el espíritu del ciclo Qué Onda.
Entradas
Las entradas para las diferentes citas del ciclo están disponibles a través de la plataforma entradasmakeit.es, facilitando el acceso del público a una programación que aspira a consolidarse como una nueva referencia cultural en Onda.
