Programa oficial de las fiestas de Sant Blai de Burriana 2026: todos los actos
Música, cultura popular, deporte, actos religiosos y propuestas familiares protagonizan una programación que se extiende del 23 de enero al 22 de febrero
Las fiestas de Sant Blai 2026 en Burriana se celebrarán del 23 de enero al 22 de febrero con una programación oficial repleta de actividades culturales, religiosas, deportivas y de ocio para todos los públicos.
La agenda arranca con la exposición Paisatges Vitals de M. Dolores Delgado en el CMC La Mercè, que podrá visitarse hasta el 15 de febrero, y promete llenar las calles de Burriana durante más de un mes con eventos pensados para vecinos y visitantes.
La música y la cultura popular serán protagonistas de estas celebraciones. El Sant Blai Fest, los días 30 y 31 de enero en la Terrassa Payà, ofrecerá conciertos gratuitos y sesiones de DJ con artistas como La Popera, Genz, La Gran Diosa y Mecamela, así como DJs como Pascual Herrera, Xay y Font.
Además, el XIX Aplec de Gegants i Cabuts, la XXVI Trobada de Bolilleras y la XI Festa de les Paelles de Sant Blai llenarán la ciudad de tradición y participación. El Teatre Payà acogerá espectáculos destacados, como Això faltava show de Falles, Yo también fui a EGB Sinfónico y el concierto del violinista internacional Ara Malikian, uno de los momentos más esperados del programa oficial.
Los actos religiosos y deportivos completan el programa de las fiestas de Sant Blai 2026. El traslado del patrón hasta la Basílica del Salvador, la misa solemne, la procesión y el castillo de fuegos artificiales marcarán los momentos centrales de la festividad.
Asimismo, las V Jornadas de Historia y Patrimonio permitirán profundizar en la historia del patrón, mientras que la XXVI Volta a Peu per les Ermites, la Cursa de Sant Blai y la 7ª Ruta a Cavall de Sant Blai pondrán el broche final a las celebraciones. La concejala de Fiestas, Paloma Boix, destaca que este programa combina tradición, cultura y participación, ofreciendo actividades para todas las edades y reforzando la identidad de Burriana.
Programación completa
📅 Divendres 23 de gener
19.00 h Inauguració de l’exposició “Paisatges Vitals”
De Mª Dolores Delgado al CMC La Mercè. Fins al 15 de febrer.
📅 Diumenge 25 de gener
XXVI Volta a Peu per les Ermites de Burriana
Organitza la Falla Don Bosco i patrocina el Magnífic Ajuntament de Burriana.
- 08.00 h Concentració al casal de la Falla. Fartons i xocolate per a desdejunar.
- 08.30 h Inici de la Volta. Eixida des del passeig de Sant Joan Bosco.
- 14.00 h Arribada al punt d’eixida i recollida dels diplomes de participació.
- Inscripcions del 19 al 23 de gener, al casal de la Falla i en info@falladonbosco.es.
18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
📅 Dilluns 26 de gener
18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
📅 Dimarts 27 de gener
18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
📅 Dimecres 28 de gener
18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
📅 Dijous 29 de gener
18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
📅 Divendres 30 de gener
18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
19.00 h Sant Blai Fest – Festival de música gratuït a la Terrassa Payà amb música en directe i DJ:
- 19.00 h La Popera
- 23.00 h La Grandiosa (tribut a Mónica Naranjo)
- 00.30 h DJ Pascual Herrera
📅 Dissabte 31 de gener
XIX Aplec de Gegants i Cabuts
- 11.00 h Taller de cabuts. Plaça de la Mercé
- 12.00 h Plantada de figures. Plaça de la Mercé
- 12.30 h Desfilada cabuts del taller. Carrer de la Tanda
- 13.00 h Entrega gegantes d’honor. CMC La Mercé
- 17.00 h Desfilada. Itinerari: plaça de la Mercé, carrer de la Tanda, Tarancón, l’Escorredor, el Raval i Major, acabant a la plaça Major
- 18.00 h Ball final. Plaça Major
19.00 h Sant Blai Fest – Festival de música gratuït a la Terrassa Payà:
- 17.00 h DJ Xay
- 19.00 h GenZ
- 23.00 h Mecamela (tribut a Camela)
- 01.00 h DJ Font
📅 Diumenge 1 de febrer
- 10.00–14.00 h XXVI Trobada de boixeteres. A la Llar Fallera, organitzada per l’Associació de Boixeteres Mig Punt i patrocinada per l’Ajuntament de Burriana
- 12.00 h Trobadores amb Creixem. Música i diversió per a tota la família. Terrassa Payà. Gratuït
- 18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
- 18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
- 18.00 h La tia Visentica d’Albal, “Això faltava show de Falles”. Teatre Payà. Entrades: 10 € platea / 8 € amfiteatre. Venda: www.entradadirecta.com i a Buraudio
📅 Dilluns 2 de febrer
- 18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai
- 18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai
- 19.15 h Trasllat del Sant Patró des de l’ermita fins a la Basílica del Salvador. En finalitzar: Vigília de la Fe
📅 Dimarts 3 de febrer
- 9.00 h Missa a la Basílica del Salvador
- 9.30 h Font del vi. Lectura de poemes i actuació de Balls Tradicionals Valencians. Esmorzar popular i suc de taronja natural
- 10.30–13.30 h Jocs infantils al carrer Sant Blai
- 11.00 h Missa solemne. Basílica del Salvador
- 18.00 h Missa
- Seguidament Processó de Sant Blai amb castell de focs artificials
📅 Dijous 5 de febrer
- 19.00 h V Jornades d’història i patrimoni de Sant Blai. Ermita de Sant Blai. Entrada gratuïta
📅 Dissabte 7 de febrer
- 12.00 h Lliurament de premis III concurs de dibuix i pintura. CMC La Mercé. Exposició oberta fins al 22 de març
- XI Festa de les paelles de Sant Blai. Terrassa Payà i carrer Sant Vicent. Actuacions: Paradita Flamenca, DJ Xai i Indu, Monkey Band i DJ Añó. Inscripcions limitades
- 20.30 h Yo también fui a EGB sinfónico. Teatre Payà. Entrades: 10 € platea / 8 € amfiteatre
📅 Diumenge 8 de febrer
- 10.15 h Cursa de Sant Blai. Pla i carrers adjacents
- 13.30 h Entrega de trofeus i regals. Clubs esportius col·laboradors
- 18.00 h La danza de la pólvora. Teatre Payà. Invitacions: entradadirecta.com i Buraudio
📅 Dijous 12 de febrer
- 09.30 h Jocs castellonecs per adults. Inscripcions a la planta baixa de l’Ajuntament
📅 Dissabte 14 de febrer
- 12.00 h Trobada d’escoles de dansa. Teatre Payà. Entrada gratuïta
📅 Diumenge 22 de febrer
- 10.30 h 7ª Ruta a cavall Sant Blai. Concentració i esmorzar. Eixida: plaça Major
- 18.30 h Ara Malikian “Intruso World Tour”. Teatre Payà. Entrades: 58 € platea / 50 € amfiteatre
