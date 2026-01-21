Un pueblo de Castellón trae a Leticia Sabater como concierto estrella para su macrofiesta de Sant Antoni: "Estamos sobrepasados por las llamadas"

En un calendario festivo donde casi todo parece inventado, siempre hay alguien capaz de romper el guion. Un pequeño pueblo del interior de Castellón, con unos 160 habitantes, ha decidido tirar la casa por la ventana para celebrar Sant Antoni y hacerlo a lo grande. Su apuesta como concierto estrella no es otra que Leticia Sabater, una artista inclasificable que convierte cada aparición en un espectáculo imprevisible, viral y difícil de ignorar.

Se trata de la Torre d'en Besora, localidad en la que la polifacética presentadora y cantante actuará este sábado por la noche como plato fuerte de su macrofiesta en honor al patrón de los animales. Será su primera aparición este año en la provincia, después de haber actuado el año pasado en las fiestas del barrio del Progreso en Vila-real o anteriormente en el primer Mig Any Fester de Onda o las fiestas de la Magdalena del 2024, entre otras muchas actuaciones.

Entradas a 10 €

El show de Leticia Sabater comenzará a las 1.30 horas de la madrugada del sábado al domingo en el local de fiestas de la Torre d'en Besora. Actuará durante el descanso de la actuación de la orquesta Contra Banda.

Las entradas en taquilla costarán 10 euros, aunque está la posibilidad de adquirirla de forma anticipada al mismo precio pero con consumición incluida.

Actuaciones previstas este sábado para celebrar el Sant Antoni en la Torre d'en Besora. / Mediterráneo

Desde la organización ponen en valor el fichaje de una artista mediática como ella para un pueblo como la Torre d'en Besora, aunque reconocen que no se esperaban tanto interés por asistir. "No pensábamos que Leticia arrastraría a tanta gente. Nos hemos visto un poco sobrepasados a la hora de recibir llamadas de fans y personas interesadas que quieren venir al pueblo a ver el concierto", comentan a Mediterráneo.

Actividades durante todo el día

Aunque el momento más esperado será la actuación estelar de la Leti, la programación de actos por Sant Antoni empezará a primera hora del sábado, con el almuerzo popular y la salida y entrada de los caballos.

El encendio de la hoguera tendrá lugar a mediodía (13.30 horas) y, tras la comida de hermandad, empezará la fiesta con el Showman del Serrucho (16.00). Después, habrá pasacalle con charanga, bendición de los animales y reparto de las coquetas a cargo de los mayorales.