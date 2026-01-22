3 planes culturales llenan Almassora de teatro, circo y comedia este fin de semana

Almassora vivirá este fin de semana una intensa agenda cultural en la que el teatro, el circo y el humor se convierten en los grandes protagonistas. Tres citas destacadas ofrecerán propuestas variadas y pensadas para todos los públicos, consolidando la apuesta del municipio por una cultura cercana, accesible y de calidad.

Durante el sábado y el domingo, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos al aire libre y en sala, con compañías profesionales y amateur que combinan entretenimiento y reflexión, y que llenarán de vida la plaza Pere Cornell y la Casa de la Cultura.

Las claves del fin de semana cultural en Almassora

1️⃣ Circo, magia y humor para toda la familia

📅 Sábado 24 | 18:00 h

📍 Plaza Pere Cornell

El ciclo Almassora Circ llega con Don Bártulos, una comedia visual de teatro de calle y objetos enmarcada en la nouvelle magie. Un espectáculo sin palabras, cargado de humor gestual e interacción con el público, ideal para todos los públicos.

2️⃣ Teatro actual con mirada crítica y divertida

📅 Sábado 24 | 19:00 h

📍 Casa de la Cultura

La compañía El Crit presenta La Corporación, una comedia en forma de road trip que recorre tres municipios imaginarios muy reconocibles, combinando humor y reflexión en una propuesta escénica contemporánea.

3️⃣ Un monólogo que invita a pensar desde el humor

📅 Domingo 25 | 19:00 h

📍 Casa de la Cultura

La IV Mostra de Teatre Amateur acoge Mig poble, de la compañía Avante va el carro, una propuesta en formato monólogo que pone en valor el talento amateur de la Comunitat Valenciana y que ya se ha consolidado como una cita cultural imprescindible en Almassora.