Actividades de viernes a domingo
Cena de gala, mercado gastronómico y feria: así será el fin de semana clave de la Festa de la Carxofa en Benicarló
El fin de semana combinará propuestas gastronómicas y actividades culturales
Benicarló concentrará de viernes a domingo los actos centrales de la XXXIII Festa de la Carxofa, una cita ya consolidada en el calendario gastronómico valenciano que cada año reúne a numerosos visitantes atraídos por la versatilidad culinaria de este producto emblemático.
El fin de semana combinará propuestas gastronómicas y actividades culturales con el objetivo de poner en valor la tradición agrícola local, la innovación en la cocina y la calidad de los productos de proximidad.
La programación arrancará este viernes con la cena de gala, que se celebrará en el restaurante El Cortijo, y la entrega de la Carxofa d'Or al comunicador Goyo González, profesional con una amplia trayectoria en radio y televisión. Durante la velada también se rendirá homenaje a Guillermo Edo, referente del sector agroalimentario y cooperativista de Benicarló, por su vinculación al desarrollo agrícola del municipio y a la proyección de la Carxofa de Benicarló con Denominación de Origen Protegida.
El sábado por la mañana abrirá el Mercado Gastronómico en la calle Ferreres Bretó, que reunirá propuestas de restaurantes locales junto a demostraciones de cocina, catas de vino, degustaciones de aceites y productos de proximidad, además de música en directo, sesiones de DJ y actividades infantiles.
Durante todo el fin de semana, la plaza de la Constitución acogerá la Feria de Productos Gastronómicos y de Proximidad, con la participación de 41 estands, en su mayoría empresas alimentarias de sectores como frutas y verduras, aceites, vinos, quesos, dulces, mieles, licores, carnes, productos gourmet y del mar, además de artesanía.
La programación se completará más adelante con la Torrà popular de alcachofas, organizada por el Consejo Regulador de la DOP Alcachofa de Benicarló, prevista para el 21 de febrero.
