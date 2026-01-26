L’humor com a teràpia: Castelló llança un cicle nacional per cuidar el benestar emocional
José Corbacho, Luis Piedrahita, La Tia Visantica, Santi Rodríguez i Millán Salcedo protagonitzen el primer Cicle Nacional de Desenvolupament Personal a través de l’Humor, que s’estendrà fins a juny
Castelló acollirà, des del 29 de gener i fins al mes de juny, el primer Cicle Nacional de Desenvolupament Personal a través de l’Humor, sota el títol Del dolor a l’humor, una proposta cultural pionera que combina arts escèniques, salut mental i reflexió personal amb l’objectiu de millorar el benestar emocional de la ciutadania.
El projecte, impulsat per l’Ajuntament de Castelló, situa l’humor com una eina de transformació personal i cohesió social, i comptarà amb les actuacions de José Corbacho, Luis Piedrahita, La Tia Visantica, Santi Rodríguez i Millán Salcedo, així com amb tallers vivencials i taules col·loqui obertes al públic.
L’humor al servei de la salut mental
La iniciativa va ser presentada el 26 de gener de 2026 en un acte celebrat a l’Ajuntament de Castelló, amb la participació del portaveu de l’equip de govern, Vicent Sales, la delegada territorial de l’Institut Valencià de Cultura, Nuria Felip, la regidora de Benestar Social, Clara Adsuara, i el productor teatral i promotor del projecte, Óscar Cortés.
Durant la presentació, Vicent Sales ha subratllat la importància de cuidar el benestar emocional de la ciutadania: «des d'aquest equip de govern creiem fermament que cuidar el benestar emocional, cuidar la salut mental és cuidar de la nostra ciutat i de les persones que viuen en ella».
Tres espais, una mateixa mirada
Per la seua banda, l’organitzador del cicle, Óscar Cortés, ha explicat que Del dolor a l’humor «se sustenta en tres pilars fonamentals».
- les actuacions en el Teatre Principal, amb artistes de reconegut prestigi;
- les xarrades-col·loqui a la Casa del Caragols;
- i les activitats vivencials en el Menador.
A més, Cortés va destacar que «s'oferiran xarrades gratuïtes en les quals, durant una hora, els artistes compartiran les seues experiències personals amb el públic, amb l'objectiu d'humanitzar la seua figura i mostrar que també afronten les mateixes dificultats que qualsevol altra persona», explicant com han transformat vivències personals a través de l’humor.
Un projecte cultural amb suport institucional
La delegada territorial de l’IVC, Nuria Felip, ha remarcat que, dins de l’impuls d’iniciatives culturals per part de la Generalitat, «sempre s'ha considerat essencial la labor de consens i intermediació entre les institucions per a aconseguir una autèntica dinamització cultural» a la ciutat.
Objectius: creativitat, empatia i participació
El cicle naix amb la voluntat de promoure la salut emocional, potenciar la creativitat i l’empatia, i utilitzar l’humor i les arts escèniques com a eines al servei del benestar de les persones, així com combatre problemàtiques com la soledat no desitjada.
La proposta s’emmarca dins d’una programació transversal que l’Ajuntament de Castelló desenvolupa des de diferents àrees com Igualtat, Benestar Social, Educació, Cultura i Joventut, creant espais que connecten art, salut emocional i participació ciutadana.
Compromís municipal amb la salut mental
Des del govern municipal es treballa de manera transversal en la cura de la salut mental, considerada una prioritat real, especialment entre la població jove. En aquest context, l’Ajuntament està elaborant el Primer Pla Municipal de Salut Mental, en col·laboració amb entitats com el Col·legi Oficial de Psicòlegs, el Telèfon de l’Esperança, la Universitat Jaume I, la Direcció Territorial de Sanitat o la Diputació Provincial.
Paral·lelament, el consistori actua davant la soledat no desitjada, especialment entre les persones majors, a través del Pla Castelló Acompanya, amb el qual el cicle “Del dolor a l’humor” s’alinea plenament.
Calendari d’actuacions i tallers
El cicle combinarà taules col·loqui a la Casa del Caragols, actuacions al Teatre Principal i tallers formatius al Menador durant els pròxims sis mesos.
- 29 de gener: José Corbacho
- Febrer: Luis Piedrahita
- Abril: La Tia Visantica
- Maig: Santi Rodríguez
- Juny: Millán Salcedo
Pel que fa als tallers, s’oferirà un al mes, amb propostes com Teatre per a la vida, L’Orella Verda, P.U.L.S.O, Zen Comedy Training, Cartografia emocional i el taller final Del dolor a l’humor.
Les places són limitades i les entrades poden adquirir-se a www.originalconcerts.com. L’assistència està dirigida a majors de 18 anys, excepte en alguns tallers concrets, i en determinades activitats serà necessària una entrevista prèvia.
