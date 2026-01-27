Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

También habrá actos por el 8-M

Talleres, charlas y actividades para niños y mayores: así es la nueva programación social de Almassora

La agenda incluye iniciativas dirigidas a diferentes colectivos y edades, como talleres sobre igualdad y ciencia para centros educativos, programas de educación sexual o charlas

Foto de archivo de un taller de cuentacuentos en Almassora.

Foto de archivo de un taller de cuentacuentos en Almassora. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora ha presentado la programación de actividades prevista para las próximas semanas, una propuesta transversal que refuerza el compromiso municipal con la igualdad, la educación, la salud y el bienestar social de la ciudadanía.

El calendario incluye iniciativas dirigidas a diferentes colectivos y edades, con especial atención a la infancia, la juventud, las mujeres y las personas mayores, combinando acciones educativas, formativas y de sensibilización que se desarrollarán en espacios municipales y centros educativos.

Entre los actos destacados figura la XI edición del Premio Clara Campoamor, que este año ha recaído en la filóloga clásica Mariló Limo Escura, que se celebrará el viernes 6 de marzo en la Casa de la Cultura, con motivo del Día Internacional de la Mujer, así como el inicio de la IV edición del itinerario de empoderamiento femenino Deshaciendo nudos, creando lazos.

También se incluyen talleres sobre igualdad y ciencia en centros educativos, programas de educación sexual para alumnos de sexto de Primaria y tercero de ESO, charlas para familias sobre el uso de pantallas en la primera infancia y actividades específicas para personas mayores, como las Olimpiadas de Mayores, que tendrán lugar el lunes 30 de marzo en el campo de fútbol José Manuel Pesudo.

Agenda con toda la programacion social en Almassora.

Agenda con toda la programacion social en Almassora. / Mediterráneo

La concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro, ha subrayado que esta programación persigue “fomentar la igualdad de oportunidades, la educación en valores y el bienestar emocional y social”. En este sentido, la edila ha remarcado que acciones como los talleres educativos, las charlas para familias o los programas de empoderamiento femenino son “herramientas fundamentales para construir una sociedad más justa, inclusiva y consciente”.

Además, Martinavarro ha animado a la ciudadanía a participar activamente en las actividades programadas, muchas de ellas gratuitas y de acceso libre o con inscripción previa a través de la web municipal.

La concejala Eugenia Martinavarro, con el cartel de actividades.

La concejala Eugenia Martinavarro, con el cartel de actividades. / Mediterráneo

