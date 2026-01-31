L’Alcora apuesta por una completa agenda de ocio infantil

El Ayuntamiento de l’Alcora ha presentado la agenda infantil del primer semestre del año, una programación que reúne diferentes propuestas de ocio cultural y lúdico dirigidas a niños y niñas y que se desarrollarán entre enero y junio.

La concejala de Infancia, Ana Huguet, ha explicado que se trata de una agenda variada, pensada para diferentes edades, que combina cine, música, espectáculos, talleres y ferias infantiles, con el objetivo de ofrecer alternativas de ocio de calidad a lo largo de los próximos meses.

La programación arrancó el viernes con Pequecinema, el II Festival de Cine Infantil de l’Alcora, que se celebraró en el salón de actos del Ayuntamiento, con una sesión de cortometrajes y palomitas.

En febrero, el día 21, tendrá lugar el Carnestoltes infantil, con desfile de animación a cargo de On! Dance, concierto de Canta Canalla, chocolatada y fotomatón.

Dentro de la agenda de marzo, el día 21 se celebrará un tributo a Cantajuegos, con el espectáculo “A divertirse”, del grupo Cosquillas.

Más actividades

En abril, el día 25, está previsto un espectáculo-taller de circo, humor y malabares a cargo de la compañía Moi Jordana, mientras que en mayo, el día 16, se celebrará la Plaça de Camacuc, con juegos, música, talleres, experimentos y más actividades. La programación del semestre se cerrará el 6 de junio con el Festival Terrisserets 2026, que incluirá el concierto de Dani Miquel Quin Guirigall!, además de talleres y merienda para todos los asistentes. Todas estas actividades, a las que se sumarán otras a lo largo del semestre, son gratuitas.

Huguet ha señalado que esta agenda “responde a la voluntad de ofrecer propuestas atractivas y accesibles para los más pequeños” y ha añadido que desde el Ayuntamiento se irá ampliando y detallando la información de cada actividad a medida que se acerquen las fechas, incluyendo horarios y ubicaciones.

Desde el Ayuntamiento se invita a las familias a reservar las fechas y a estar atentas a las próximas comunicaciones sobre la agenda infantil.