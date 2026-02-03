Las 3 claves del encuentro 'gamer' que llega este fin de semana a Castellón

Un municipio de Castellón se prepara para vivir un fin de semana 100 % gamer con la celebración de la tercera edición de la Gaming Experience, una cita gratuita que reunirá videojuegos, torneos y tecnología para todos los públicos. Estas son las 3 claves del evento, que se celebra en Betxí:

1️⃣ Videojuegos para todas las edades

Simuladores de conducción con volante, Just Dance, experiencias de realidad virtual y zonas de juego abiertas hacen del evento un espacio inclusivo, pensado tanto para jóvenes como para familias.

2️⃣ Torneos que marcan el ritmo del fin de semana

La competición será protagonista con campeonatos de videojuegos muy populares:

Sábado 7 : Super Smash Bros y FC 25

: Super Smash Bros y FC 25 Domingo 8 : Fortnite y Mario Kart World

: Fortnite y Mario Kart World El horario será de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, en el local Malànima.

3️⃣ Una apuesta municipal por el ocio digital positivo

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, subraya que el evento apuesta por los videojuegos como una forma de relación “respetuosa, tolerante y con una competitividad vivida de manera positiva”.

Tras reunir a más de 220 personas inscritas en su última edición, la Gaming Experience Betxí se consolida como uno de los eventos de ocio digital más destacados del municipio.