Las 3 claves del encuentro 'gamer' que llega este fin de semana a Castellón
Los días 7 y 8 de febrero regresa una nueva edición de este evento gratuito
Un municipio de Castellón se prepara para vivir un fin de semana 100 % gamer con la celebración de la tercera edición de la Gaming Experience, una cita gratuita que reunirá videojuegos, torneos y tecnología para todos los públicos. Estas son las 3 claves del evento, que se celebra en Betxí:
1️⃣ Videojuegos para todas las edades
Simuladores de conducción con volante, Just Dance, experiencias de realidad virtual y zonas de juego abiertas hacen del evento un espacio inclusivo, pensado tanto para jóvenes como para familias.
2️⃣ Torneos que marcan el ritmo del fin de semana
La competición será protagonista con campeonatos de videojuegos muy populares:
- Sábado 7: Super Smash Bros y FC 25
- Domingo 8: Fortnite y Mario Kart World
- El horario será de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, en el local Malànima.
3️⃣ Una apuesta municipal por el ocio digital positivo
La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, subraya que el evento apuesta por los videojuegos como una forma de relación “respetuosa, tolerante y con una competitividad vivida de manera positiva”.
Tras reunir a más de 220 personas inscritas en su última edición, la Gaming Experience Betxí se consolida como uno de los eventos de ocio digital más destacados del municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
- Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal