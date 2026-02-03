Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actuación estelar

La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas

El día escogido, según han confirmado el alcalde y la concejala de Fiestas, es el 8 de octubre, dentro de la programación de la Soledad

Vídeo: Fragmento de la actuación de la orquesta Panorama en Almassora

Vídeo: Fragmento de la actuación de la orquesta Panorama en Almassora

Panorama

Mònica Mira

Nules

Queda más de medio año, pero el Ayuntamiento de Nules ha querido hacer un anuncio recién estrenado el mes de febrero, que tiene que ver con la programación de las fiestas patronales de la Soledad, que se celebrarán en octubre. Para ser más exactos, se refiere a la que consideran la actuación musical estelar de ese programa.

El anuncio lo han hecho el alcalde, David García, y la concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, bajo el paraguas de la marca creada por el consistorio para integrar todas las celebraciones populares del municipio: Nules Batega.

El alcalde y la concejala de Fiestas han anunciado este martes el concierto de la orquesta Panorama.

El alcalde y la concejala de Fiestas han anunciado este martes el concierto de la orquesta Panorama.

El avance se refiera a la que el alcalde ha calificado como «la mejor orquesta de España», la Panorama, que actuará en la localidad el día 8 de octubre, en la víspera del Día de la Comunitat Valenciana. Se trata de una orquesta que ya ha estado anteriormente en otros municipios de Castellón, como Almassora y Onda.

No se han dado más detalles, como el lugar del concierto o la hora, aunque queda tiempo para precisar esos aspectos.

Calendario festivo de Nules

También desde Nules Batega, ya en el mes de febrero, la concejalía de Fiestas avanzó el calendario festivo de Nules, en el que destacan fechas como el día de Sant Vicent, el 13 de abril; el Dia de Paelles, el 25 de abril; las fiestas de Sant Roc, del 1 al 16 de agosto; las de Sant Bartomeu, del 21 al 30 de agosto y las de la Soledat, del 2 al 11 de octubre.

En el 2025, la conocida orquesta Panorama incluyó otro municipio de la provincia de Castellón en su Epic Tour 2025. Fue Vinaròs, donde actuó el 26 de agosto. En el 2024, recalaron en Almassora. Este año, según lo confirmado por el Ayuntamiento, ha cerrado acuerdo con Nules.

