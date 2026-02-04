Toros y el fenómeno mundial del K-Pop se fusionan en el Mig Any Fester de Almassora: toda la programación

Cuenta atrás para el Mig Any Fester de Almassora, que se celebrará del jueves 26 de febrero al domingo 1 de marzo con una completa programación para todos los públicos. El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha presentado los diferentes actos que componen esta propuesta festiva que aúna exhibiciones taurinas, actuaciones musicales, cultura y muchas sorpresas.

Sin duda, entre los platos fuertes de la programación, además de la exhibición de dos cerriles de las ganaderías de Aida Jovani y Carmen Valiente, está la actuación del grupo Éxtasis, presente en el cartel de los principales festivales del panorama nacional, así como el espectáculo musical Las Guerreras K-Pop con un gran concierto tributo para público familiar.

Cartel del Mig Any Fester de Almassora. / Mediterráneo

Así, la actividad festiva arrancará el jueves 26, a las 19.00 horas, con una charla taurina en la Casa de la Cultura y, posteriormente, inaugurarán una exposición sobre esta misma temática en el Espai Mercat.

El viernes 27 habrá tarde de vacas, a partir de las 17.00, en el mismo recinto taurino del año pasado, con motivo del Mig Any Fester, en la zona de la Vila, que se acota respecto a las fiestas patronales.

A las 18.00 horas, en la plaza de la Picaora se abrirá el mesón, a cargo de Ashoal, la Asociación de Hosteleros de Almassora, y habrá tardeo amenizado por Los Indios. A las 23.00, embolarán tres toros de la ganadería Guillamón y, a continuación, en la plaza la Picaora actuará Jarana y la velada concluirá con un deejay.

El concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha desvelado este miércoles la programación del Mig Any Fester. / Mediterráneo

Intenso fin de semana

El sábado 28, a las 12:00 horas, habrá prueba de vacas de la ganadería La Paloma y, por la tarde, a las 17.00 horas, exhibirán dos toros cerriles, uno del hierro de Aida Jovani, patrocinado por el Ayuntamiento, y otro patrocinado por la peña El Bou de l’Hivern del hierro de Carmen Valiente. Los dos astados serán embolados por la noche.

A las 19.00 horas, en la Picaora, actuará Fabián Sánchez. La música seguirá muy presente por la noche, pero, la actividad festiva se desplazará a la carpa habilitada en el aparcamiento de la piscina municipal, donde, a partir de las 00.00, actuarán, de manera gratuita, Clara deMin y el grupo Éxtasis, una banda que está presente en los principales festivales del panorama nacional con sus canciones vestidas con un tinte pop que pueden ir desde el rock más crudo y clásico hasta la rumba más fresca y moderna. La noche acabará con música de un deejay.

El domingo 1 de marzo, por la mañana, habrá trashumancia urbana, patrocinada por la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora (APTA), en la calle San Vicente, y música en directo en el mesón de la Picaora a cargo de Benicari.

El concierto tributo de 'Las Guerreras K-Pop' tendrá lugar el domingo 1 de marzo en Almassora. / Mediterráneo

Por la tarde, a las 17.00, en la carpa instalada en el aparcamiento de la piscina, se vivirá una tarde llena de música, baile y espectáculo con la llegada de Las Guerreras K-Pop, un concierto tributo de gran formato y pensado para el público familiar que combina música en directo, coreografías espectaculares y una potente puesta en escena inspirada en el fenómeno mundial del K-Pop. Las entradas tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma encajedebolillos.janto.es.

El broche de oro lo pondrán los fuegos artificiales en la plaza España, a las 20.00.

El concejal de Fiestas ha remarcado que están terminando de perfilar los últimos detalles de la programación y ha animado a todos los almassorins y visitantes a participar en un Mig Any Fester que promete la mejor diversión, teniendo siempre presente la tradición de los bous al carrer.