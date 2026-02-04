Vila-real viaja al pasado con su mercado medieval, con más de 100 puestos y 40 espectáculos: Toda la programación

Vila-real celebra a lo largo de este mes de febrero sus fiestas fundacionales, con las que se conmemora el 752º aniversario de la concesión de la Carta Pobla, por parte del rey Jaume I y que dio origen a lo que hoy es una ciudad de cerca de 54.000 habitantes.

Unas celebraciones fundacionales en torno a las que se organizan y desarrollan diferentes iniciativas lúdicas y culturales que tienen como evento principal el acto institucional en honor al rey fundador, que tendrá lugar el 22 de febrero, en el jardín en el que está en la actualidad su monumento, obra del escultor vila-realense e Hijo Predilecto de la ciudad, Vicente Llorens Poy.

La gastronomía es uno de los atractivos del mercado medieval de Vila-real. / Toni Losas

Sin embargo, el fin de semana siguiente, del 27 de febrero al 1 de marzo, tendrá lugar uno de los eventos más esperados por la ciudadanía de Vila-real: el mercado medieval. Un acontecimiento que sumará más de 100 puestos de venta de productos de alimentación y artesanales en el habitual recinto que conforman la plaza de Sant Pasqual, el Raval de Sant Pasqual, la plaza Bayarri y la calle Pere III.

Actividades lúdicas

Además de la instalación de puestos de venta, el mercadillo con el que Vila-real se traslada por unos días a sus orígenes, sumará en torno a 40 espectáculos y actividades, entre las que no pueden faltar los desfiles de músicos, paseos con cabras, los juglares y mucha animación.

La programación, día a día Viernes, 27 de febrero 17:30 h.: El mercado cobra vida. 18:00 h.: Inauguración oficial. 19:30 h.: Músicos por el mercado. 20:00 h.: Els Hontoria. 20:00 h.: Paseos con cabras. 20:00 h.: Música folk. 21:45 h.: Hora de los buenos manjares. 22:30 h.: El mercado cierra las puertas. Sábado, 28 11:00 h.: El mercado cobra vida. 11:30 h.: Pasacalles musical. 12:00 h.: Los mercaderes salen a la calle. 12:30 h.: Paseos con cabras. 13:00 h.: Músicos por el mercado. 13:30 h.: Els captius. 14:00 h.: Hora de los buenos manjares. 15:30 h.: Intermedio. 17:30 h.: Reapertura. 18:00 h.: Juglarón y músicos por el mercado. 18:30 h.: Paseos con cabras. 19:00 h.: Música folk. 20:00 h.: La justicia del rey. 20:15 h.: Paseos con cabras. 21:30 h.: L’aquelarre (espectáculo de fuego). 22:00 h.: Hora de los buenos manjares. 22:30 h.: El mercado cierra las puertas. Domingo, 1 de marzo 11:00 h.: El mercado cobra vida. 11:30 h.: Juglarón y músicos por el mercado. 12:00 h.: Paseos con cabras. 12:45 h.: Els monjos. 13:00 h.: Música folk. 13:30 h.: Paseos con cabras. 14:00 h.: Hora de los buenos manjares. 15:30 h.: Intermedio. 17:30 h.: Reapertura. 18:00 h.: Pasacalles musical. 18:30 h.: Paseos con cabras. 19:00 h.: Els recaptadors del rei. 19:30 h.: Pasacalles musical. 20:00 h.: A les croades. 20:45 h.: Hora de los buenos manjares. 21:15 h.: Pasacalles de despedida. 21:30 h.: Clausura del mercado.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes, 27 de febrero, a las 18.00 horas, con la presencia de autoridades locales y de la reina de las fiestas del 2025, Nadia Alba, y las damas de su corte de honor.

Como de costumbre, la gastronomía es uno de los platos fuertes de esta iniciativa, de manera que se habilitarán espacios de restauración en los que degustar diferentes productos, básicamente asados con fuego y brasas. Tampoco faltarán el teatro itinerante por el recinto, así como la música folk y el desfile de personajes imaginarios.

También habrá un campamento medieval, un espacio habilitado para los más pequeños y exposiciones históricas, así como una granja de animales de gran formato y paseos con cabras que pondrán el punto más curioso al evento.

Se trata de una de las citas más esperada en el calendario de los festejos fundacionales de invierno en la ciudad, en la que se combina la historia, la gastronomía y la diversión.