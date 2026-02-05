El mercado de la trufa llenará Morella con el aroma del diamante negro de Els Ports: te contamos los detalles

El Mercat de la Trufa llega a Morella los días 7 y 8 de febrero, en el marco de la 23ª edición de las jornadas que la capital dels Ports dedica a este apreciado hongo. Un espacio característico y emblemático de la ciudad, como son los porches de la plaza, acogerá los estands de esta feria, así como otras actividades complementarias que invitarán a disfrutar de la gastronomía local. Así, el aroma del diamante negro dels Ports y todas sus posibilidades embriagarán al público, que también contará con una visita guiada al mercado con degustación, talleres y música en directo.

Imagen del cartel con las actividades del Mercat de la Trufa de Morella. / Mediterráneo

Esta nueva feria trata de dar a conocer este versátil producto y su variedad local, tuber melanosporum. Venta directa de trufa y otras elaboraciones estarán disponibles en los diferentes puestos de empresas de proximidad de la comarca dels Ports y otras vecinas. En esta primera edición participan Fruits de la terra, Bolíssim, IEPA, Imprenta Carceller i Morella negra, Trufas de Atzeneta, SE Trufma la Guaita, Carnisseria l’Arc, Pubill ecològics y Casa Masas. De esta manera, el público tiene la oportunidad de descubrir la trufa de primera mano, así como aceites, vinos y cervezas artesanas que maridan con este tesoro gastronómico.

Degustaciones y talleres

El mercado abrirá el sábado, a las 11.00 y a las 11.30 horas tendrá lugar la primera actividad con una visita guiada con degustación de trufa y salida desde el ayuntamiento de Morella. Por la tarde hay programados dos talleres que muestran la gran variedad de elaboraciones que permite este hongo. A las 17.30 horas será la demostración La trufa también se bebe: gastronomía líquida y el sotobosque, con Diego Alcón y Àngela Milián; y a las 19.30 será el turno del taller de cocina con trufa y degustación de Casa Roque. Mientras, a las 18.30 arrancará la actuación en directo de DJ Alen en la plaza. Y el domingo, a las 10.00 horas, abrirá el mercado de nuevo con la ambientación de la música de violines a partir de las 12.00 horas.

Se trata de una de las novedades de las jornadas gastronómicas de la trufa de esta 23ª edición que se alargan hasta el 15 de marzo y que cuentan con menús y tapas especiales en los establecimientos de Morella y la comarca, así como talleres, degustaciones y visitas guiadas para saborear la mejor cocina de proximidad. Toda la información está disponible en la página web de Morella Turística.