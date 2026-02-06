Llegan los actos centrales del Carnaval de Vinaròs: el escenario más tecnológico para las galas de reinas y reyes

El Carnaval de Vinaròs alcanza este fin de semana uno de sus momentos más esperados y emotivos con la celebración de las grandes galas de reinas y reyes. El sábado, a partir de las 19.00 horas, las máximas representantes de las 32 comparsas desvelarán ante el público sus trajes y fantasías en un espectáculo que promete deslumbrar.

La gala se celebrará este año en una nueva ubicación, el muelle de Poniente, donde ya se alza un imponente escenario inspirado en la temática de esta edición, Del Mediterráneo a Indonesia. El diseño y la ejecución del espacio han sido realizados íntegramente por artistas y empresas de Vinaròs. La escultura principal del decorado es obra del artista local Marc Méndez Viver, mientras que la pintura artística lleva la firma del reconocido artista urbano vinarocense Francisco López “Chile”. En la construcción de la estructura también han participado pequeñas empresas locales.

Recreación de cómo será el nuevo escenario para la gran gala de reinas y reyes. / Mediterráneo

Escenario con enorme pantalla led hiperpanorámica

Desde el punto de vista técnico, se trata del escenario con mayor despliegue tecnológico instalado hasta la fecha en el Carnaval de Vinaròs. La parte creativa audiovisual corre a cargo de David Inlines, quien ha concebido una puesta en escena adaptada a cada fantasía, apoyada por una enorme pantalla led hiperpano­rámica y un innovador sistema de iluminación.

La gala estará presentada por Nerea Sanfe, Marc Casanova y Berta Báidez. Las reinas desfilarán una a una para ofrecer lo mejor de sí mismas, en un espectáculo que se completará con las actuaciones del gimnasio Gentgsana, la academia Locura y Bellini, y Cumbiáfrica, configurando una tarde pensada para quedar en la memoria del público.

Zonas con 'food trucks'

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los asistentes, se habilitarán también zonas con food trucks. La jornada comenzará ya a las 16.00 horas con una edición especial de tardeo, que contará con actuaciones en directo. Además, la Gran Gala será retransmitida por À Punt, permitiendo que el Carnaval de Vinaròs llegue a todos los rincones de la Comunitat Valenciana.

Las 32 reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs

El domingo será el turno de la gala infantil de reinas y reyes, que se celebrará en el mismo escenario a partir de las 18.00 horas y donde los 22 representantes infantiles demostrarán lo mejor de la cantera carnavalera vinarocense. Tras este acto, presentado por Julia Martínez, Ainhoa Romero, Valeria Vidal, Miri Cintas, Andrea Rodríguez y Leire Barranco, tendrá lugar el concurso de la Gala Drag Carnaval de Vinaròs 2026, conducido por Choriza May y Pupi Poisson, y que contará con la actuación de Natalia, concursante de OT 2001.

Las 22 reinas y reyes infantiles del Carnaval de Vinaròs

Batalla de la harina e inauguración del recinto

Entre los actos destacados de este viernes figura la renovada apuesta de la Comisión Organizadora del Carnaval, presidida por Christian Rubio, por la tradicional batalla de la harina. El evento se celebrará a las 18.30 horas en la plaza Parroquial y promete animación, regalos y numerosas sorpresas.

Posteriormente, en la plaza del Mercado, se concentrarán los estandartes, reinas, reyes, autoridades y comparseros para, al ritmo de la charanga Bé i a band, iniciar el pasacalle hasta el recinto del Carnaval, donde tendrá lugar la inauguración oficial de las casetas de las comparsas.