Castelló s’avança a l’eclipsi solar total del 12 d’agost amb exposicions gratuïtes al Planetari
L’Ajuntament impulsa una programació divulgativa sobre els eclipsis solars de 1860 i 1905 com a avantsala d’un dels grans esdeveniments astronòmics de l’estiu
Castelló començarà a mirar al cel molt abans del gran eclipsi solar total del pròxim 12 d’agost. L’Ajuntament ha dissenyat una programació especial d’exposicions i activitats divulgatives al Planetari durant els mesos previs, amb l’objectiu d’apropar aquest fenomen astronòmic excepcional a la ciutadania i als visitants.
Tal com es va avançar en la passada edició de FITUR, l’eclipsi es perfila com un dels principals atractius turístics de l’estiu, amb previsió d’una gran afluència de públic nacional i internacional.
Segons el regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, «l’oportunitat única que tindrem amb l’eclipsi solar total del pròxim 12 d’agost la viurem des d’ara amb exposicions i activitats que permetran conéixer millor aquest important fenomen astronòmic, que atraurà a Castelló a milers de visitants, no sols d’Espanya, sinó també de l’estranger».
Exposicions sobre els eclipsis solars històrics
La programació arranca aquest dissabte 14 de febrer amb la inauguració de la primera exposició, dedicada als dos eclipsis solars totals que es van observar a la província en els anys 1860 i 1905.
La mostra comptarà amb prop de 30 panells explicatius, així com fotografies històriques recuperades de l’època, algunes d’elles de procedència internacional. L’exposició ha sigut possible gràcies a l’assessorament del professor Manuel Canseco.
Divulgació científica de cara a l’eclipsi d’agost
La segona exposició s’inaugurarà el divendres 27 de febrer i s’instal·larà a l’hall principal del Planetari. En aquest cas, la proposta se centra en explicar el procés científic que es produeix durant un eclipsi solar total, a través de panells fotogràfics i material divulgatiu.
L’objectiu és anticipar com es viurà aquest fenomen a Castelló el mes d’agost, facilitant la comprensió dels seus efectes i del seu valor científic.
Observació solar amb telescopis especials
A més de les exposicions, el mes de febrer inclourà una activitat especial d’observació solar. Tindrà lloc el dia 28, d’11.00 a 13.00 hores, des del Planetari, amb telescopis especials.
La participació serà gratuïta, amb inscripció prèvia a través de la plataforma Eventbrite.
Una programació que s’estendrà fins al 12 d’agost
El regidor de Cultura en funcions ha avançat que «en els pròxims mesos s’aniran coneixent progressivament totes les activitats programades fins al 12 d’agost, data en la qual se celebrarà l’eclipsi solar total».
D’aquesta manera, Castelló inicia un compte enrere cultural i divulgatiu per a un esdeveniment astronòmic que convertirà la ciutat en punt de referència per a l’observació del cel aquest estiu.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- De Kabul a Vila-real: dos hermanos afganos resucitan un horno tradicional
- Un pueblo de Castellón propone un Barça-Madrid de 'bous al carrer'
- Pablo Hernández, después del triunfo del Castellón ante el Real Valladolid: 'Hemos hecho un partido muy serio
- Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
- CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «El ascenso no nos tiene que obsesionar. Tarde o temprano llegará»