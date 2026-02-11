Luis Piedrahita llega a Castelló con su espectáculo de humor más afilado: 'Apocalípticamente correcto'

El Teatre Principal de Castelló acoge este 12 de febrero una de las citas más esperadas del I Cicle Nacional de Desenvolupament Personal a través de l’Humor. El protagonista será Luis Piedrahita, que llega a la capital de la Plana con Apocalípticamente correcto, un espectáculo que combina humor inteligente, reflexión y una mirada crítica —y poética— sobre el mundo contemporáneo.

La actuación forma parte del ciclo Del dolor a l’humor, impulsado por el Ayuntamiento de Castelló, que propone el humor como una herramienta cultural al servicio del bienestar emocional y la salud mental, más allá del mero entretenimiento.

Doble cita: mesa coloquio y función en el Teatro Principal

La jornada del 12 de febrero se estructura en dos momentos clave. Por un lado, a las 17.30 horas, tendrá lugar una mesa coloquio en el Salón de Actos del Edificio de la Delegación del Consell, concebida como un espacio de encuentro entre artista y ciudadanía. Posteriormente, a las 20.30 horas, se celebrará la función en el Teatre Principal de Castelló.

Estas mesas coloquio, que preceden a cada espectáculo del ciclo, buscan reforzar el valor cultural de las actuaciones, generando un diálogo abierto sobre el humor, el proceso creativo, la experiencia vital y su relación con la salud emocional.

Humor, pensamiento y salud emocional

La mesa coloquio previa a la actuación de Piedrahita estará moderada por un periodista de Cadena SER y contará con la participación de Antonio Sellés, director del ITG de Castellón. Psicólogo colegiado, formado en distintas corrientes humanistas y facilitador de grupos de desarrollo personal, Sellés acumula más de 35 años de experiencia profesional, lo que aportará una mirada especializada al diálogo entre humor y bienestar emocional.

Este formato híbrido —escena y reflexión— es una de las señas de identidad del ciclo, que propone pensar el humor como una herramienta de conciencia, empatía y transformación personal.

Luis Piedrahita, un artista total

Humorista, ilusionista, presentador, escritor y director de cine, Luis Piedrahita es uno de los creadores más polifacéticos del panorama cultural español. Colaborador habitual de programas de radio y televisión de gran audiencia, sus espectáculos teatrales recorren escenarios de toda España y Latinoamérica.

Su capacidad para unir ingenio, elegancia y profundidad le ha convertido también en un referente en el ámbito corporativo, donde conduce y dinamiza eventos con un estilo propio, reconocible y cercano.

Apocalípticamente correcto: humor que no esquiva nada

Apocalípticamente correcto es el último espectáculo de Piedrahita y una de sus propuestas más personales. Se trata de un monólogo de humor que aborda temas que suelen esquivarse —la libertad, el miedo, la esperanza o las contradicciones de la sociedad actual— junto a reflexiones aparentemente cotidianas que van desde la leche de avena hasta la astrofísica.

El espectáculo transita por ideas grandes y pequeñas, lo trascendente y lo absurdo, con un humor fino, blanco y preciso, construido a base de ironía, observación y una gran destreza verbal. A lo largo del monólogo, Piedrahita teje una sucesión de reflexiones que no buscan respuestas cerradas, sino provocar pensamiento y complicidad con el público.

La propuesta se completa con un juego de magia final que actúa como cierre simbólico del viaje escénico, reforzando la idea de que el humor también puede ser un detonante de sentido.

Un espectáculo dentro de un proyecto cultural más amplio

La actuación de Luis Piedrahita se inscribe en un proyecto cultural que conecta artes escénicas, participación ciudadana y políticas de bienestar. El ciclo Del dolor a l’humor se desarrolla hasta el mes de junio y reúne a figuras destacadas de la comedia nacional como José Corbacho, la Tia Visantica, Santi Rodríguez o Millán Salcedo, junto a talleres y actividades formativas.

En este contexto, la cita del 12 de febrero en Castelló se presenta como una oportunidad para disfrutar del humor desde una perspectiva reflexiva, en un formato que invita tanto a la risa como al pensamiento compartido.

