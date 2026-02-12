Programación oficial de las Fallas 2026 de Burriana: Todos los actos

Cuenta atrás para las Fallas de Burriana 2026. El inicio oficial de las fiestas josefinas tendrá lugar este próximo domingo, 15 de febrero, a las 18.00 horas con la celebración del pregón y la Crida, acto que marcará el arranque simbólico de unas semanas cargadas de tradición, pólvora y mucha actividad, que se prolongarán hasta la Cremà del 19 de marzo.

📆 15 DE FEBRERO

🕥 10:30 h – Visita a la Exposición del Ninot

📍 Ciudad de las Ciencias

🕕 18:00 h – Pregó 2026

📍 CMC La Mercé

🕗 20:00 h – Crida 2026

📍 Ayuntamiento

📆 18 DE FEBRERO

🕔 17:00 h – Entrada de ninots 2026

📍 CMC La Mercé

📆 19 DE FEBRERO

🕕 18:00 h – Missa fallera 2026

🕗 20:00 h – Entrega de premios Exposición del Ninot 2026

📍 CMC La Mercé

Se darán a conocer los ninots indultados, mayor e infantil, que se salvarán del fuego.

📆 20 DE FEBRERO

🕤 21:30 h – Pleitesía a la Reina Fallera de Burriana 2026

📍 Teatro Payá

Velada especial con actuación musical en honor a Laura Sendra.

📆 21 DE FEBRERO

🕕 18:00 h – Pleitesía Infantil a la Reina Fallera Infantil 2026

📍 Teatro Payá

Acto dedicado a Ana Olivas con espectáculo infantil.

📆 28 DE FEBRERO

🕖 19:00 h – Cavalcada del Ninot 2026

📍 Burriana

Ingenio, sátira y crítica recorrerán las calles en uno de los actos más creativos de las fiestas.

📆 1 DE MARZO

🕛 12:00 h – Cavalcada del Ninot Infantil 2026

📍 Burriana

🕔 17:20 h – Entrega de premios: comparsas, truc, parxís, guinyot y teatro en valenciano

📍 La Llar Fallera

📆 6 DE MARZO

🕤 21:30 h – Paiporta Faller 2026

📍 La Llar Fallera

Tradicional cena de germanor fallera.

📆 8 DE MARZO

🕢 07:30 h – Macrodespertà 2026

📍 De CMC La Mercé al Ayuntamiento

🕥 10:30 h – Homenaje fallero y entrega de recompensas

📍 Ayuntamiento

🔥🔥 SEMANA GRANDE 🔥🔥

📆 15 DE MARZO – NIT DE LA PLANTÀ

🕔 17:00 h – Visita oficial “Nit de la Plantà”

📍 Burriana

🕛 23:55 h – Mascletà nocturna

📍 Plaça L’Hereu

📆 16 DE MARZO

🕑 14:00 h – Mascletà

📍 Plaça L’Hereu

🕔 17:15 h – Entrega de premios Fallas 2026

📍 La Llar Fallera

🕗 20:00 h – Visita oficial Fallas Primer Premio Categoría Especial

📆 17 DE MARZO

🕚 11:00 h – Visita Caixa Rural

📍 Casino Caixa Rural

🕧 12:15 h – Visita Falles 1

📍 Burriana

🕑 14:00 h – Mascletà

📍 Plaça L’Hereu

🕕 18:00 h – Visita oficial Fallas Primera y Segunda Categoría

📆 18 DE MARZO

🕧 12:30 h – Visita Falles 2

📍 Burriana

🕑 14:00 h – Mascletà

📍 Plaça L’Hereu

🕕 18:00 h – Concentración de Xarangas

📍 Ayuntamiento

🕘 21:00 h – Nit de Foc 2026

📍 Ayuntamiento

Cuatro tracas recorrerán distintos puntos de la ciudad hasta confluir en un gran castillo final.

📆 19 DE MARZO – DÍA DE SAN JOSÉ

🕙 10:10 h – Homenaje a San José

📍 Colegio Salesianos

🕥 10:30 h – Ofrenda de Flores 2026

📍 Burriana

🕑 14:00 h – Mascletà

📍 Plaça L’Hereu

🕡 18:30 h – Cremà Falla AFDEM

📍 Avenida de Nules

🕗 20:00 h – Cremà Fallas Infantiles

🕙 22:00 h – Cremà Fallas 2026

El fuego purificador pondrá el broche final a unas fiestas que, un año más, unirán a generaciones enteras en torno al arte efímero, la tradición y el orgullo de ser falleros.