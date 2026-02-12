Programación oficial de las Fallas 2026 de Burriana: Todos los actos
La capital de la Plana Baixa se prepara para vivir semanas intensas de tradición, pólvora, música y emoción en cada rincón de la ciudad
Cuenta atrás para las Fallas de Burriana 2026. El inicio oficial de las fiestas josefinas tendrá lugar este próximo domingo, 15 de febrero, a las 18.00 horas con la celebración del pregón y la Crida, acto que marcará el arranque simbólico de unas semanas cargadas de tradición, pólvora y mucha actividad, que se prolongarán hasta la Cremà del 19 de marzo.
📆 15 DE FEBRERO
🕥 10:30 h – Visita a la Exposición del Ninot
📍 Ciudad de las Ciencias
🕕 18:00 h – Pregó 2026
📍 CMC La Mercé
🕗 20:00 h – Crida 2026
📍 Ayuntamiento
📆 18 DE FEBRERO
🕔 17:00 h – Entrada de ninots 2026
📍 CMC La Mercé
📆 19 DE FEBRERO
🕕 18:00 h – Missa fallera 2026
🕗 20:00 h – Entrega de premios Exposición del Ninot 2026
📍 CMC La Mercé
Se darán a conocer los ninots indultados, mayor e infantil, que se salvarán del fuego.
📆 20 DE FEBRERO
🕤 21:30 h – Pleitesía a la Reina Fallera de Burriana 2026
📍 Teatro Payá
Velada especial con actuación musical en honor a Laura Sendra.
📆 21 DE FEBRERO
🕕 18:00 h – Pleitesía Infantil a la Reina Fallera Infantil 2026
📍 Teatro Payá
Acto dedicado a Ana Olivas con espectáculo infantil.
📆 28 DE FEBRERO
🕖 19:00 h – Cavalcada del Ninot 2026
📍 Burriana
Ingenio, sátira y crítica recorrerán las calles en uno de los actos más creativos de las fiestas.
📆 1 DE MARZO
🕛 12:00 h – Cavalcada del Ninot Infantil 2026
📍 Burriana
🕔 17:20 h – Entrega de premios: comparsas, truc, parxís, guinyot y teatro en valenciano
📍 La Llar Fallera
📆 6 DE MARZO
🕤 21:30 h – Paiporta Faller 2026
📍 La Llar Fallera
Tradicional cena de germanor fallera.
📆 8 DE MARZO
🕢 07:30 h – Macrodespertà 2026
📍 De CMC La Mercé al Ayuntamiento
🕥 10:30 h – Homenaje fallero y entrega de recompensas
📍 Ayuntamiento
🔥🔥 SEMANA GRANDE 🔥🔥
📆 15 DE MARZO – NIT DE LA PLANTÀ
🕔 17:00 h – Visita oficial “Nit de la Plantà”
📍 Burriana
🕛 23:55 h – Mascletà nocturna
📍 Plaça L’Hereu
📆 16 DE MARZO
🕑 14:00 h – Mascletà
📍 Plaça L’Hereu
🕔 17:15 h – Entrega de premios Fallas 2026
📍 La Llar Fallera
🕗 20:00 h – Visita oficial Fallas Primer Premio Categoría Especial
📆 17 DE MARZO
🕚 11:00 h – Visita Caixa Rural
📍 Casino Caixa Rural
🕧 12:15 h – Visita Falles 1
📍 Burriana
🕑 14:00 h – Mascletà
📍 Plaça L’Hereu
🕕 18:00 h – Visita oficial Fallas Primera y Segunda Categoría
📆 18 DE MARZO
🕧 12:30 h – Visita Falles 2
📍 Burriana
🕑 14:00 h – Mascletà
📍 Plaça L’Hereu
🕕 18:00 h – Concentración de Xarangas
📍 Ayuntamiento
🕘 21:00 h – Nit de Foc 2026
📍 Ayuntamiento
Cuatro tracas recorrerán distintos puntos de la ciudad hasta confluir en un gran castillo final.
📆 19 DE MARZO – DÍA DE SAN JOSÉ
🕙 10:10 h – Homenaje a San José
📍 Colegio Salesianos
🕥 10:30 h – Ofrenda de Flores 2026
📍 Burriana
🕑 14:00 h – Mascletà
📍 Plaça L’Hereu
🕡 18:30 h – Cremà Falla AFDEM
📍 Avenida de Nules
🕗 20:00 h – Cremà Fallas Infantiles
🕙 22:00 h – Cremà Fallas 2026
El fuego purificador pondrá el broche final a unas fiestas que, un año más, unirán a generaciones enteras en torno al arte efímero, la tradición y el orgullo de ser falleros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los conciertos de la Magdalena 2026: artistas, fechas y horarios
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- El centro comercial Salera de Castellón confirma el regreso de una gran marca de moda
- Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo de Castellón
- Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
- Terremoto de magnitud 2.9 en el interior Castellón: los bomberos activan un seguimiento ante posible daños
- Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad
- Una nueva franquicia que llega a Almassora busca trabajadores: ya hay más de 1.700 inscritos para ocho vacantes