La Vall culmina la transformación del Teatro Carmen Tur con la instalación del telón

La Vall d’Uixó ha culminado la transformación integral del Teatro Municipal Carmen Tur con la instalación del nuevo telón, que se está montando estos días y que supone el último paso para completar al 100% la renovación del espacio escénico.

Con esta actuación, el consistorio da por finalizada una intervención que ha permitido modernizar y profesionalizar el teatro municipal, dotándolo de un escenario diferenciado del patio de butacas, tal y como ocurre en los equipamientos culturales de referencia.

El concejal de Cultura, Jorge Marqués, ha señalado que el objetivo ha sido “profesionalizar el espacio y que, como cualquier teatro, tenga un espacio escénico propio”, lo que supone “abrir paso a una nueva manera de hacer teatro en la Vall”.

La actuación ha incluido la unificación y accesibilidad del escenario, el oscurecimiento de la escena, la construcción de los cimientos de la futura caja escénica, mejoras en seguridad e insonorización, así como la restauración de la fachada y la sustitución de ventanas. Con la instalación del telón se completa una intervención integral que mejora tanto la funcionalidad técnica como la experiencia del público.

Programación especial

Para celebrar esta renovación, el Ayuntamiento ha preparado una programación cultural especial. El viernes 13 de febrero, a las 19.30 horas, el teatro acogerá el concierto de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), a cargo de la Jove Orquestra y bajo la dirección de Cristóbal Soler, dentro de un ciclo autonómico.

El domingo 15 de febrero, a las 19.00 horas, tendrá lugar un homenaje a Carmen Tur, la soprano vallera que da nombre al teatro municipal. Participarán Ofelia Sala, Sara López, Carles Budó, Alexandre Guerrero y Rafael Quirant. Ambos espectáculos serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, en línea con la apuesta municipal por impulsar una cultura accesible y universal.

Por otra parte, la programación cultural se ha completado este jueves con la inauguración, en el Auditori de la Vall d’Uixó, de la exposición ‘Circuits’ del fotógrafo Miguel Trillo, una propuesta que rinde homenaje a la diversidad a través del arte urbano. La muestra podrá visitarse los jueves por la tarde y los días de espectáculo en el hall del Auditori.