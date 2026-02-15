Burriana da la bienvenida a las Fallas 2026 con el tradicional Pregó y la Crida

Es oficial: Burriana ya está en Fallas. La capital de la Plana Baixa dio ayer la bienvenida a las fiestas josefinas de 2026 con la celebración del tradicional Pregó y la Crida, el acto que marca el inicio del calendario fallero y que congregó a los máximos representantes de las 19 comisiones en la plaza Mayor para elevar sus estandartes y anunciar que, desde ahora y hasta el 19 de marzo, día de Sant Josep, la ciudad se sumerge de lleno en la música, la palabra, la pólvora y el fuego.

La cita arrancó en la céntrica plaza de la Mercé, punto de inicio elegido este año en sustitución de la Llar Fallera, desde donde había partido el desfile en ediciones anteriores. Allí comenzó un pregón que ya forma parte de la historia festiva local, al ser la primera vez que dos jóvenes asumieron la responsabilidad de anunciar la inminente llegada de la fiesta.

El encargado de abrir los parlamentos fue el pregonero infantil, Sergio Blanco, quien dirigió un emotivo mensaje a los más pequeños, apelando a su papel como garantes del futuro de la tradición fallera. Durante su intervención evocó la protección de Sant Josep, los juegos, el Campanar y la vida compartida en los casals, poniendo el acento en la necesidad de preservar la herencia recibida y mantener viva la llama de la fiesta generación tras generación.

La fuerza de la fiesta

Seguidamente tomó la palabra la pregonera adulta, Claudia Dolz, quien proclamó el despertar de los barrios con la llegada de las Fallas y ensalzó el papel de las 19 comisiones como motor de la celebración, unidas bajo un mismo estandarte. Su discurso apeló al orgullo colectivo, al legado transmitido y a la fuerza de una fiesta que se expresa a través de la luz, la palabra y la pólvora, culminando con una encendida llamada a vivir intensamente el tiempo de estos festejos que acababa de comenzar.

Sergio Blasco fue el pregonero infantil y Claudia Dolz la pregonera adulta. / Isabel Calpe

Tras los parlamentos iniciales, la comitiva se trasladó a distintos enclaves falleros como la falla Cardenal Tarancón, La Ravalera, Chicharro y Club 53, donde se fueron realizando los sucesivos pregones. En cada uno de estos puntos, los pregoneros volvieron a anunciar la llegada de la gran fiesta, mientras las comisiones de cada sector se incorporaban al desfile, engrosando progresivamente una comitiva que fue ganando participación y ambiente a su paso por la ciudad.

El acto culminó en el balcón del Ayuntamiento, escenario de la llamada definitiva. Desde allí, las reinas falleras, Laura Sendra y Ana Olivas, junto al alcalde, Jorge Monferrer, realizaron la esperada Crida, invitando a vecinos y visitantes a participar activamente en las celebraciones. Como broche, las máximas representantes encendieron la mecha de la traca que dio paso a un castillo de fuegos artificiales, inicio oficial de unas fiestas que ya no se detendrán hasta la Cremà del 19 de marzo.

El calendario fallero continuará el próximo jueves 19 de febrero con la misa de inicio de fiestas a las 18.30 horas y el posterior desfile hasta el CMC La Mercé, donde se inaugurará la Exposición del Ninot y se entregarán los premios a las figuras que se salvarán del fuego. El fin de semana estará dedicado a las pleitesías en el Teatro Payà.