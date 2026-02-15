Explosión de pasión y color en el histórico y único desfile de Carnaval de Vinaròs

La espera valió la pena. Tras la suspensión del sábado a causa de la activación de la alerta roja por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón, Vinaròs vivió ayer una explosión de fantasía, ritmo, pasión, color y emoción con el gran desfile de la 44ª edición de su Carnaval, que tomó las calles con más fuerza que nunca desde las 18.30 horas. Más de 6.000 comparseros transformaron la ciudad en un espectáculo vibrante, demostrando que el espíritu carnavalero late con intensidad creciente. El viento ayer sopló con fuerza durante toda la mañana, pero dio una tregua por la tarde y permitió el desarrollo del espectáculo.

Casi 6.300 de los 7.280 integrantes de las 32 comparsas participaron en el único gran desfile de esta edición, superando las cifras del año anterior. Un despliegue impresionante de más de 60 artilugios móviles, entre carrozas y vehículos, acompañó a las 32 reinas mayores y a las 22 reinas y reyes infantiles, auténticos protagonistas de este evento, que brillaron con luz propia desde lo alto de sus espectaculares montajes.

Miles de vecinos y visitantes llenaron cada tramo del largo recorrido, desafiando la incertidumbre meteorológica previa para no perderse uno de los acontecimientos más esperados del año.

Detrás de cada fantasía, de cada coreografía y de cada carroza hay meses de trabajo, creatividad y dedicación. Las 32 comparsas han volcado todo su esfuerzo durante el año para ofrecer un espectáculo inolvidable que volvió a demostrar que el Carnaval no solo se celebra, sino que también se vive.

De aniversario

Y es que las comparsas fueron ayer las grandes protagonistas de la jornada. Pero había algunas con emociones especiales, ya que estaban de aniversario. El Pilà, Els Dormilons y La Morterada celebran en esta edición 40 años de historia; Depressa i Corrents y Els Mateixos han alcanzado los 35; Fot-li Canya sopla 25 velas; y Gent en dansa… i avant festeja este año su quinto aniversario, demostrando que el espíritu carnavalero tiene más que garantizado su futuro.

La comparsa más veterana es La Colla, que desfiló por primera vez en el año 1983; y la más joven, 9Sabem, que fue creada en el 2025. En participación, No en Volem Cap volvió a liderar la cita con 780 comparseros en la calle, seguida de Tot a Orri, con 701, Tot dins d’un got (693) y Ja Hi Som (665), consolidando un desfile de dimensiones espectaculares.

Auténtico sambódromo

La avenida País Valencià se convirtió este domingo en el corazón palpitante del Carnaval, transformada en un auténtico sambódromo donde el público vibró con cada coreografía. Ritmo, energía y sincronización marcaron un recorrido que fue pura adrenalina.

Especialmente aclamadas fueron las actuaciones de Locura y Gent en dansa i avant, con sus coreografías, mientras que Esmuvi volvió a contagiar al público con su inconfundible batucada, haciendo imposible permanecer quieto.

Por otra parte, la fiesta también se vivió a lo grande gracias a la pantalla gigante instalada en la plaza del Convent de Sant Francesc. Con la colaboración de varias televisiones, el desfile pudo seguirse en tiempo real, ampliando aún más el alcance de esta gran celebración vinarocense.

Final festivo

Las celebraciones concluirán hoy con el tradicional entierro de la sardina. Tras el juicio final a Su Majestad Carnestoltes en la plaza Parroquial, el pasacalle se dirigirá hasta la playa del Fortí para la quema en el paseo Fora Forat, poniendo el broche final a una edición que ya queda grabada en la memoria colectiva… hasta el 2027, aunque este verano se recuperará el desfile suspendido el sábado por la alerta roja a causa del viento, en el marco del Summer Carnaval.