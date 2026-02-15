Orpesa vibra al son de un original y multitudinario desfile de disfraces
La batucada abre un recorrido hasta la plaza Mayor y el grupo Lorax conquista el primer premio
El desfile de disfraces convirtió ayer el centro de Orpesa en un espectáculo de color, música y fantasía. Decenas de vecinos tomaron las calles con propuestas de lo más variadas, en una edición que, pese al aplazamiento por el viento del sábado, logró una alta participación y un ambiente vibrante.
La comitiva partió desde el Ayuntamiento, precedida por una potente batucada que marcó el ritmo durante todo el recorrido por diversas calles del casco urbano, para terminar en la plaza Mayor. El sonido de los tambores abrió paso a superhéroes, dinosaurios, animadoras, personajes de Super Mario, princesas, la Novia Cadáver o Miércoles. Tampoco faltaron magas de Harry Potter, animales, hadas, cazafantasmas, astronautas, Cupido, rockeros y piratas que desfilaron incluso con un loro real, en una tarde en la que la imaginación fue la gran protagonista.
El desfile concentró la atención del público con disfraces elaborados al detalle y grupos temáticos muy trabajados. Entre ellos destacó la propuesta inspirada en El Lorax, que más tarde se alzaría con el máximo reconocimiento del jurado.
Concurso
Tras el recorrido, la fiesta continuó en la plaza Mayor con el tardeo y la actuación del grupo Synthesis, momento en el que se anunciaron los ganadores del concurso de disfraces. En la categoría individual infantil, el primer premio fue para Daniela con su caracterización de Hornet Hollow Night. En la categoría individual adulta, el galardón recayó en La científica loca, y el premio por parejas fue para Lord de Traca Traca. En la modalidad grupal, el tercer premio fue para Los piratas con loro, el segundo premio para Mario Kart y el primer premio, el más celebrado de la tarde, para Lorax, una propuesta colectiva que destacó por su puesta en escena.
La Concejalía de Fiestas organizó el desfile con la colaboración de Som Orpesa, coordinando tanto el recorrido como el concurso.
