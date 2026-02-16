L'Aplec de Sant Antoni omplirà la Muntanyeta de Betxí de cultura amb la fira, muixeranga i el concert de Dani Miquel
La jornada tindrà lloc aquest dissabte, amb activitats per a tots els públics
Betxí tornarà a omplir-se de cultura, pensament i festa aquest dissabte, 21 de febrer, amb una nova edició de l’Aplec de Sant Antoni, que inclourà una tertúlia amb veus destacades, l’exhibició de la Conlloga Muixeranga de Castelló, fira d’entitats i el concert familiar de Dani Miquel com a colofó de la jornada.
Organitzat per Acció Cultural del País Valencià i Decidim, conjuntament amb l’Ajuntament de Betxí, l’Aplec es consolida com una cita imprescindible al calendari cultural, pensada per retrobar-se, compartir territori i reforçar els vincles de comunitat.
L’alcaldessa, Carla Nebot, ha destacat que “l’Aplec de Sant Antoni és una jornada que posa en valor allò que som com a poble: la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra manera d’entendre la convivència”. Nebot ha subratllat que “la Muntanyeta és un espai simbòlic per a Betxí, i omplir-la d’activitat cultural i participació ciutadana és també una manera de reforçar el sentiment de pertinença i de comunitat”.
A més, l’alcaldessa ha remarcat que “des de l’Ajuntament continuem apostant per iniciatives que generen espais de reflexió, però també de festa i trobada intergeneracional, perquè la cultura és un element clau per cohesionar el municipi i projectar-lo cap al futur”.
La festivitat arrancarà a les 10.15 hores amb la presentació i inauguració oficial de l’Aplec a la Muntanyeta de Sant Antoni. A continuació, tindrà lloc una tertúlia valencianista amb la participació de La Comoditat Valenciana, podcast d’actualitat; Vicent Flor, autor del llibre Contra la llengua dels valencians; Zahia Guidoum, presidenta de Decidim; i Anna Oliver, presidenta d’ACPV.
Durant tota la jornada hi haurà fira d’entitats, presència de Camacuc i jocs infantils per a xiquets i xiquetes. El programa es completarà amb un taller de danses tradicionals a càrrec de Les Passeres i de la colla de dolçainers i tabaleters de Betxí, així com amb l’exhibició de la Conlloga Muixeranga de Castelló. La jornada culminarà amb el concert de Dani Miquel, una proposta musical pensada per a públic familiar que posarà el punt final festiu a l’Aplec.
