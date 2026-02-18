Paella gigante y 500 euros al mejor disfraz grupal en el Carnaval de Nules

Nules celebrará este sábado su esperado Carnaval, una jornada que llenará el municipio de música, animación y ambiente festivo con una programación pensada para todas las edades. La jornada combinará actuaciones en directo, propuestas gastronómicas y premios, consolidando esta fiesta como uno de los grandes encuentros lúdicos del calendario local.

Desde las 12.00 horas y hasta la madrugada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de la música de los grupos Old Band, Genz y Jarité, así como de las sesiones de los deejays Guille Silvers, Sergio Porcar y Clare Apir. La animación correrá también a cargo de la charanga All Sex May Cowen, que pondrá ritmo y diversión a lo largo de todo el día.

Cartel del Carnaval de Nules. / Mediterráneo

El programa incluirá además actividades como toro mecánico y una espectacular paella gigante, uno de los momentos más esperados de la jornada. Asimismo, han establecido un premio de 500 euros al mejor disfraz grupal, que deberá destinarse a compras en los comercios locales, reforzando así el apoyo al tejido comercial del municipio.

En cuanto a la participación en la paella gigante, la venta anticipada de tíquets ya se ha realizado en los días previamente anunciados en los bajos del ayuntamiento, conforme al calendario establecido la pasada semana.

Grupos y 'deejays' que actuarán en el Carnaval de Nules

La celebración cuenta con la colaboración de las comisiones de fiestas de los barrios Sant Xotxim y Sant Joan. La concejala de Fiestas, Blanca Silvestre, ha destacado la implicación de la juventud en la organización de esta fiesta y ha subrayado que “Nules incorpora el Carnaval a su calendario festivo con el objetivo de crear un gran espacio de encuentro para todo el vecindario y promover una jornada de hermandad y convivencia con la participación de personas de todas las edades”.

Nules se prepara así para vivir un sábado marcado por el color, la creatividad y el espíritu festivo, en una celebración que aspira a reunir a todo el municipio en torno a la música, la tradición y la diversión compartida.

Campaña 'Nules batega'

El Carnaval se enmarca dentro de Nules batega, una marca que engloba las diferentes particularidades de Nules a la hora de vivir sus fiestas. Uno de los últimos anuncios dentro de esta campaña es el fichaje de la Orquesta Panorama, una de las más mediáticas de toda España, que actuará gratis el 8 de octubre dentro de las fiestas de la Soledat.