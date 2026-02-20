Todos los conciertos de las fiestas patronales de este 2026 en Vila-real

La plaza Major de Vila-real se ha convertido este viernes por la tarde en el gran escenario del anuncio más esperado. Siguiendo el modelo que ya hizo el año pasado, la Junta de Festes ha desvelado el cartel completo de conciertos y espectáculos de las fiestas patronales para este 2026, en un acto festivo ambientado por el deejay local Xavi Martínez, que ha reunido a numerosos vecinos con ganas de conocer, por fin, los nombres propios de este año.

Galería de fotos del acto de presentación de los conciertos de las fiestas patronales de Vila-real / Toni Losas

La ciudad volverá a erigirse en referente musical con una programación variada, gratuita y pensada para todos los públicos, encabezada por dos grandes reclamos: Marta Sánchez, que actuará en mayo, y David Bustamante, que hará lo propio en septiembre. Un cartel que combina figuras consolidadas del panorama nacional con talento local y propuestas para diferentes generaciones y estilos.

Las fiestas en honor a Sant Pasqual (del 15 al 24 de mayo) contarán con citas destacadas como el concierto de Marta Sánchez, el sábado 23 en la plaza Major. También subirán al escenario artistas como David Civera, que actuará el domingo 24, además del festival Rock por la Llengua, con Esther, Apologia y Auxili, y el potente directo de la siempre multitudinaria Orquesta Panorama, que este año también actuará en Nules.

Cartel completo con los conciertos de las fiestas de Sant Pasqual, en mayo. / Mediterráneo

10º aniversario del BeeЯRock Fest

Uno de los momentos más especiales llegará con el 10º aniversario del BeeЯRock Fest, organizado por la asociación Conquistando Escalones, que celebrará una edición muy especial con los míticos Benito Kamelas como grupo destacado. A ello se sumará La Crida Fest, con artistas como Dasoul y José de Rico, reforzando un arranque festivo especialmente dirigido al público joven.

Por su parte, las fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia (del 4 al 13 de septiembre) tendrán como gran reclamo el concierto de David Bustamante, que actuará el viernes 4 en la plaza Major. El cartel de septiembre se completa con nombres de primer nivel como Celtas Cortos, Despistaos y María del Monte, que garantizan noches multitudinarias y un ambiente festivo intergeneracional.

Cartel con los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre. / Mediterráneo

Espectáculos

La programación no se limita a la música. También incluye espectáculos como el musical Chronos, la actuación de la Orquesta La Tribu y una nueva edición de Vila-real Talent, escaparate del talento y la creatividad local. En este contexto, destaca la participación del mentalista Toni Pons como artista invitado, ampliando la oferta con disciplinas escénicas diversas y de calidad.

Cartel con los espectáculos previstos para las fiestas de mayo y septiembre. / Mediterráneo

"Meses de trabajo intenso"

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha subrayado que esta programación es fruto de “meses de trabajo intenso por parte de la Junta de Festes y las comisiones de Espectáculos y Peñas”, que han realizado un importante esfuerzo para confeccionar “una oferta variada, con grandes nombres de la música nacional al alcance de toda la ciudadanía y de manera totalmente gratuita”.

Caravaca también ha puesto en valor la continuidad de Vila-real Talent, que “demuestra cada año la potencia artística de la ciudad”, así como la satisfacción por colaborar en iniciativas solidarias como el décimo BeeЯRock Fest.

Con este potente cartel, Vila-real reafirma su apuesta por unas fiestas abiertas, participativas y de calidad, capaces de combinar tradición y modernidad y de situar, una vez más, a la ciudad como epicentro cultural y festivo de la provincia.