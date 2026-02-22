El arte del torneado de madera llega a Vilafamés con las XVI Jornadas de Trabajo con Torno

Vilafamés se convertirá el próximo fin de semana en un punto de encuentro para aficionados y profesionales del torneado artístico de madera con la celebración de las XVI Jornadas de Trabajo con Torno, que tendrán lugar en el polideportivo municipal.

Organizadas por la asociación provincial del sector, Atorcas, con la colaboración del Ayuntamiento, las jornadas incluyen demostraciones, prácticas abiertas, un concurso de piezas torneadas en homenaje a Miguel López y presentaciones de herramientas especializadas en torno y madera.

Cartel de las XVI Jornadas de Trabajo con Torno. / Mediterráneo

Dos maestros del torno con trayectoria internacional

Este año las jornadas cuentan con dos invitados de primer nivel en el panorama del torneado artístico.

Aitor Martínez, artesano gallego reconocido por su enfoque único en la tornería de madera, será uno de los protagonistas de las demostraciones. Martínez ha destacado recientemente al ser galardonado con el Premio Nacional de Artesanía 2025 en la categoría de Producto por su colección Mundos, un conjunto de piezas escultóricas que integran las imperfecciones naturales de la madera como parte esencial de la obra y que reflejan su compromiso con la sostenibilidad y los recursos locales. Este reconocimiento estatal lo sitúa como una de las voces más singulares de la artesanía contemporánea española, y su trayectoria incluye formación en la prestigiosa Escuela Escoulen de Francia, donde fue uno de los pocos españoles admitidos.

Por su parte, Tomislav Tomašić, tornero profesional originario de Croacia, aportará otra visión internacional al evento. Con una larga trayectoria en la madera desde los 15 años, Tomašić se ha especializado en la creación de piezas torneadas personalizadas —como cuencos, platos y cajas— y en el diseño de herramientas específicas para el oficio, combinando precisión técnica con la expresión del material. Además de su trabajo en torno, comparte su experiencia y conocimientos con una comunidad amplia de artesanos y aficionados al torneado.

Foto de archivo de una edición pasada de las Jornadas de Trabajo con Torno celebradas en Vilafamés. / Mediterráneo

Programa de actividades

El sábado 28 comenzará a las 9.00 horas con la recepción de piezas para la exposición, seguido del acto de inauguración y bienvenida, en el que se presentará a los asistentes tanto a la asociación organizadora como a los torneros invitados. Desde las 9.45, Martínez y Tomašić ofrecerán demostraciones continuas de técnicas de torneado artístico, alternando con un descanso gastronómico de fraternidad a mediodía.

Por la tarde, a partir de las 16.30, se reanudarán las actividades y, a las 19.30, tendrá lugar el concurso homenaje a Miguel López, una parte central de estas jornadas en la que se sortearán piezas aportadas por los socios de Atorcas.

El domingo 1 de marzo las jornadas se retomarán a las 9.30 con nuevas sesiones de torneado, centradas en ampliar la interacción con el público y las prácticas supervisadas, y concluirán con el acto de clausura a las 13.30.

Durante todo el fin de semana habrá una exposición libre de piezas y la posibilidad de que los asistentes realicen prácticas de torneado bajo la supervisión del equipo de Atorcas.