10 rutas para caminar frente al mar que no te puedes perder en Castellón: los senderos azules de este año

Castellón vuelve a presumir de costa para caminarla (y saborearla a ritmo lento). La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha dado a conocer la relación de senderos azules galardonados en este 2026, donde la provincia mantiene sus 10 rutas distinguidas, repartidas por su litoral de sur a norte

A nivel estatal, el programa crece en el conjunto del país: este año han galardonado 194 senderos (45 nuevos) y la red supera los 1.200 kilómetros, presentes en 154 municipios. En la Comunitat Valenciana hay 31.

En el caso de Castellón, la decena se consolidó el pasado año tras la entrada del Sender Jardí de Sòl de Riu (Vinaròs) y en 2026 se revalida el listado completo.

A continuación, las 10 rutas para hacer frente al mar (y con muchas paradas para mirar, respirar y aprender del paisaje).

1) De la playa Cargador a la playa Romana (Alcalà de Xivert – Alcossebre)

2,09 km · 30 min · fácil

Pasarelas de madera entre dos playas emblemáticas, pensadas para proteger el sistema dunar y su vegetación. Un paseo muy cómodo, con accesos adaptados y puntos de descanso, ideal para cualquier época del año.

Mapa interactivo de la ubicación.

2) Senda de la desembocadura del riu Millars (Almassora)

6,46 km · 1 h 30 min · paseo lineal junto al río

Ruta con sabor a naturaleza y patrimonio: discurre por el margen del río desde el mar hacia el interior, con carrizos y aves acuáticas al inicio y, más adelante, elementos hidráulicos e históricos vinculados al riego y a Santa Quitèria. Es la más larga y una de las más completas si te gusta ir “descubriendo” el paisaje.

Ubicación de la desembocadura del Mijares en el mapa.

3) Sendero Azul 6.000 Pasos en Casa Blanca (Almenara)

2,74 km · 40 min · fácil

Un recorrido para disfrutar el litoral con calma: arranca con mirador para amaneceres y atardeceres, atraviesa el caserío marinero tradicional y enlaza con pasarelas junto a un tramo de alto valor ambiental (microrreserva) antes de llegar a su icónico eucalipto centenario.

Mapa de la ubicación.

4) Clot de la Mare de Déu (Burriana)

3,10 km · 45 min · fácil

Un “refugio verde” junto al agua: senda sombreada en un bosque de ribera, con el cauce a pocos metros, tramos muy accesibles y puntos de interés como la Torre del Mar o la ermita. Perfecta para ir en familia y caminar sin desnivel.

Mapa interactivo de la ubicación.

5) Sendero Parque Litoral – Playa del Pinar (Castelló)

1,78 km · 20 min · fácil

El mar a un paso de la ciudad: paseo por el parque litoral donde la topografía recrea pequeñas dunas y marca el recorrido. Ideal para una salida corta, cómoda y muy “de diario”.

Mapa de la ubicación.

6) Sendero Azul Europeo del Belcaire (Moncofa)

1,54 km · 20 min · fácil

Entre dunas, estuario y biodiversidad: el tramo de desembocadura del Belcaire ofrece un paisaje muy característico del Mediterráneo, con avifauna y flora autóctona, y el atractivo añadido de miradores naturales y entorno de playas.

Mapa de la ubicación.

7) Paseo del Faro (Orpesa)

560 m · 10 min · fácil

Corto, fotogénico y con vistas: recorre el cabo que separa La Concha y Morro de Gos, con suave desnivel y panorámicas de acantilado. Suma puntos por el entorno histórico (Torre del Rey y faro) y la estampa de la Illeta en el horizonte.

Mapa de la ubicación.

8) Dunas de Peñismar (Peñíscola)

4,08 km · 1 h · fácil

Pasarelas que ayudan a conservar: un circuito que ha favorecido la recuperación del sistema dunar de la Playa Norte. Además de bonito, tiene lectura ambiental: las dunas protegen la costa y son hábitat de especies adaptadas a la arena y al viento.

Mapa de la ubicación.

9) Sender Jardí de Sòl de Riu (Vinaròs)

2,80 km · 25 min · fácil

La ruta “nueva” que ya es imprescindible: un paseo por un enclave que permite entender la evolución del litoral antes del gran desarrollo urbanístico, con acantilados, capas de suelo visibles y vegetación moldeada por el viento y la sal.

Mapa de la ubicación del Sender del Jardí de Sol de Riu.

10) Sendero Azul de Xilxes (Ruta dels Sentits)

5,91 km · 1 h 30 min · fácil

Un recorrido litoral para hacerlo por tramos: une playas con bandera azul y combina paseo urbano periplayero con zonas más naturales, dunas y pasarelas, ideal para caminar en familia o incluso sumar un plan de bici en los tramos habilitados.