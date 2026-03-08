El Puerto de Burriana se prepara para el Sarao Fest 2026: flamenco, rumba y actividades para toda la familia

Burriana volverá a llenar de música y ambiente festivo su zona marítima con la tercera edición del Sarao Fest, un festival gratuito que se celebrará los días 10 y 11 de abril en el Puerto de Burriana. La cita, organizada por el Ayuntamiento a través de la concejalía de Fiestas en colaboración con United For Music, reunirá durante dos jornadas a vecinos y visitantes en torno a la música en directo, con una programación centrada en el flamenco y la rumba.

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, el festival se consolida como una de las propuestas culturales que buscan dinamizar la capital de la Plana Baixa durante todo el año, convirtiendo el entorno del puerto en un punto de encuentro para el ocio y la cultura.

Un cartel renovado con flamenco y rumba

La edición de 2026 apuesta por un cartel completamente renovado con artistas y grupos vinculados a los sonidos más festivos del flamenco y la rumba.

Taranto será uno de los grupos que participe en la nueva edición del Sarao Fest de Burriana. / MEDITERRÁNEO

Entre las actuaciones confirmadas figuran Calle Botica, El Colmao, Taranto, Los Makis, Alejandro Díaz, Valencai y Paradita Flamenca, que pondrán ritmo a dos jornadas de conciertos al aire libre frente al mar.

El objetivo del festival es ofrecer una propuesta musical accesible y popular, pensada para disfrutar en grupo y en un entorno abierto como el Puerto de Burriana, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Actividades infantiles para toda la familia

Además de la programación musical, el sábado por la tarde incluirá actividades infantiles, con el propósito de que las familias puedan disfrutar del evento al completo.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende generar un ambiente lúdico para todos los públicos, permitiendo que niños y adultos compartan una jornada de ocio en un espacio seguro y festivo.

La programación infantil complementará los conciertos y ampliará la experiencia del festival, que busca consolidarse como una cita intergeneracional.

Entrada gratuita y ambiente festivo en el Puerto

El Sarao Fest mantendrá su acceso libre y gratuito, una de las claves de su éxito en las dos primeras ediciones. La organización apuesta así por acercar la cultura a toda la ciudadanía y atraer visitantes a la zona marítima.

La combinación de música en directo y el entorno del Puerto también pretende impulsar la actividad económica durante el fin de semana, con terrazas, comercios y restaurantes llenos de público.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que «tras el éxito de las dos primeras ediciones queremos que este año nuestro Puerto vuelva a llenarse de ambiente festivo en un momento ideal para reunirse con amigos y familiares para disfrutar de la buena música».

Además, Boix ha añadido que «este año contamos con un cartel fantástico que refuerza nuestra apuesta por eventos que dan vida a nuestra ciudad durante todo el año. Será, sin duda, un fin de semana marcado en el calendario para que todo el mundo pueda acercarse a Burriana para vivir una experiencia única llena de ritmo y buena compañía».

Un festival que gana peso en la agenda cultural

Con su tercera edición, el Sarao Fest refuerza su papel como evento cultural y turístico en la primavera de Burriana, apostando por una fórmula que combina música en directo, ambiente festivo y acceso gratuito.

Durante dos días, el Puerto volverá a convertirse en escenario de encuentro para residentes y visitantes, en una propuesta que busca dinamizar la ciudad y consolidar la programación cultural más allá de las grandes fiestas.